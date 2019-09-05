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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
05.09.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

Hollanda ile final gibi maça çıkıyor

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Hollanda ile final gibi maça çıkıyor

Alman milli takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında yarın akşam Hollanda ile oynuyor.

Hamburg'da oynanacak maçın başlama saati 20.45. Karşılaşmayı Alman özel televizyon kanalı RTL yayınlıyor. 50 bin kapasiteli Volkspark Stadında oynanacak maçın tüm biletlerinin tamamı şimdiden satıldı. Grubun en önemli maçında Alman milli takımı Sane gibi önemli bir kozunda yoksun oynayacak. Sakatlığı süren Sane, milli takım kadrosunda yer almıyor.

Hollanda ile final gibi maça çıkıyor
Maç öncesi Hamburg'da basın toplantısı düzenleyen Alman milli takım teknik direktörü Joachim Löw “İnanılmaz ilginç ve gergin bir karşılaşma olacak. Grubun en güçlü iki takımı karşı karşıya gelecek. Biz genç bir takımız. Takımımız üç maçta üç galibiyet alarak kalitesini gösterdi” dedi. Löw, takımına güvenin tam olduğunu da sözlerine ekledi. Almanya, grubunda ilk maçını deplasmanda Hollanda ile oynamış ve karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı.
Alman milli takım kadrosunda İlkay Gündoğan ve Emre Can da bulunuyor.

Löw'ün İlkay'a ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. C Grubu'nda mücadele eden Almanya, pazartesi akşamı grup lideri Kuzey İrlanda ile oynayacak. İrlanda gruptaki zayıf takımlarla yaptığı dört maçın dördünü de kazandı. 12 puanla lider Kuzey İrlanda'yı üç maç oynayan Almanya 9 puanla izliyor. İki karşılaşma yapan Hollanda'nın ise üç puanı bulunuyor.

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