Hollanda ile final gibi maça çıkıyor
Alman milli takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında yarın akşam Hollanda ile oynuyor.
Hamburg'da oynanacak maçın başlama saati 20.45. Karşılaşmayı Alman özel televizyon kanalı RTL yayınlıyor. 50 bin kapasiteli Volkspark Stadında oynanacak maçın tüm biletlerinin tamamı şimdiden satıldı. Grubun en önemli maçında Alman milli takımı Sane gibi önemli bir kozunda yoksun oynayacak. Sakatlığı süren Sane, milli takım kadrosunda yer almıyor.Maç öncesi Hamburg'da basın toplantısı düzenleyen Alman milli takım teknik direktörü Joachim Löw “İnanılmaz ilginç ve gergin bir karşılaşma olacak. Grubun en güçlü iki takımı karşı karşıya gelecek. Biz genç bir takımız. Takımımız üç maçta üç galibiyet alarak kalitesini gösterdi” dedi. Löw, takımına güvenin tam olduğunu da sözlerine ekledi. Almanya, grubunda ilk maçını deplasmanda Hollanda ile oynamış ve karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı.
Alman milli takım kadrosunda İlkay Gündoğan ve Emre Can da bulunuyor.
Löw'ün İlkay'a ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. C Grubu'nda mücadele eden Almanya, pazartesi akşamı grup lideri Kuzey İrlanda ile oynayacak. İrlanda gruptaki zayıf takımlarla yaptığı dört maçın dördünü de kazandı. 12 puanla lider Kuzey İrlanda'yı üç maç oynayan Almanya 9 puanla izliyor. İki karşılaşma yapan Hollanda'nın ise üç puanı bulunuyor.
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