Fikrini değiştirdi! Konuşacak
Norveç’in Baerum kentinde El-Nur Camisi’ne silahlı saldırı düzenleyen Philip Manshaus, bugüne kadar polisle konuşmak istemedi. Manshaus’un avukatı Unni Fries, müvekkilinin polise konuşmak istediğini açıkladı.
AVUKAT Fries basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Müvekkilim daha önce polisle konuşmak istemedi, fakat fikrini değiştirdi, polisle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Polise bu konuda bilgi verdik, sorgulama için tarihi kendilerinin belirleyeceklerini söylediler” dedi.
Manshaus, 17 yaşındaki üvey kız kardeşini öldürmek ve camiye saldırmak iddiasıyla, hem cinayet hem de terör saldırısı suçlamasıyla yargılanıyor.
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