FETÖ’cüler ‘Ablalarımızı rahat bırakın’ deyip bıçakladı

“ÇARŞAMBA akşamı saat 23.00 sıralarında evimin yakınındaki sigara otomatından sigara almaya gittim. Otomata 20-30 metre kala arabaların arasından çıktığını sandığım maskeli iki kişi arkadan bana yaklaştı. Biri bıçağı boğazıma dayadı, diğeri de silah çekti. Bana ‘Sesini çıkarma, sana birkaç şey söyleyeceğim. Sesini çıkarırsan boğazını keserim’ dedi. Tehditle beni yakınlardaki köprünün altına götürdüler. Köprünün altından geçtikten sonra araçların girmediği yaya yolu var, tramvay yoluna paralel bir yol. Orada bana ‘Abilerimizi, ablalarımızı rahat bırakın’ dediler. Ben de ‘Abileriniz ablalarınız kim’ diye sordum. Bana küfür ettiler. Sonra ‘Gülen cemaatinin abileleri, ablaları. Ablalarımız bizim kırmızı çizgimiz. Eşlerinize de söyleyin, ablalarımızla uğraşmasınlar. Yoksa eşlerinizin uygunsuz fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşırız. Akın Batmaz, Mustafa Yiğit, Güven Yiğit, Metin Özdemir, İsmet Üreyil ve Zekariya Keçik’e de söyle rahat dursunlar’ dediler. Tehdit ettikleri bu isimler DİTİB’de başkanlık ve yöneticilik yapanlar kişiler.”





‘ALTTAN DA VUR’ DİYE BAĞIRDI

“Beni tehdit ettikten sonra önce göğsümden bıçakladılar, sonra kolumdan. Elinde silah olan ikinci kişi bıçaklayana ‘Alttan da vur’ diye komut verdi. Öyle deyince ben de kendimi koruma güdüsüyle ayağımı kaldırdım, bıçak baldırıma denk geldi. Silahın kabzasıyla kafama vurdular, tekme atıp beni bıraktılar. Çevreden geçen bir kişinin yardımıyla hastaneye gittim. Bana saldıranlar FETÖ’cüydü. Bretten 35 bin kişilik bir belde. Burada insanlar birbirini az çok tanıyor. Burada onların daha önce dershaneleri vardı. Ekol diye bir dershanede toplanıyorlardı. Beni bıçaklayanların yüzünü görmediğim için tanıyamadım.”

Dün gece Avrupa’nın göbeğinde DİTİB Bretten Yeşil Cami Yön.Kur.Üyesi Savaş Çelik, FETÖ’cü teröristler tarafından bıçaklandı.Vatandaşımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.FETÖ’nün nasıl bir suç şebekesi olduğunu anlamak için daha hangi felaketlerin yaşanması gerekecek! — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) 7 Şubat 2019

Saldırıdan sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın kendisini aradığını belirten Çelik, “Kendisine de bilgiyi verdim. Bana geçmiş olsun dileklerini iletti” dedi.

‘BU BİR TERÖR SALDIRISI’

Saldırıyı kınayan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ise şunları söyledi: “DİTİB yöneticisi bir kişi ilk kez silah ve bıçakla kaçırılıp yaralanıyor, tehdit ediliyor. Burada polise çok büyük görev düşüyor. Polisin bir an önce failleri yakalamasını bekliyoruz. Bu bir terör saldırısı ve hareketi. Saldırganlar ‘Gülen Cemaati’ diyerek kendilerinin kimliğini açıklıyor. Diğer yöneticilerimize tehdit mesajı gönderiyorlar. Silahla kafasına vuruluyor. Silahla adam kaçırıyorlar.”

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Karlsruhe polisinin konuyla ilgili Hürriyet’e verdiği bilgide, “Saldırı dini motifli” denildi. Polisin olayla ilgili yaptığı yazılı açıklama ise şöyle denildi: “Maskeli iki kişi 45 yaşındaki Türk vatandaşını bıçakla hafif yaraladı. Karlsruhe Asayiş Dairesi polisleri olayı tüm ayrıntılarıyla aydınlatmak için çalışıyor. Türkçe konuşan iki saldırganın dini motifli saldırıda bulundukları ihtimali göz önünde tutuluyor.”

Türkmen ise polisin olayı terör saldırısı olarak değerlendirmemesini eleştirdi. Türkmen, “Bu dini motifli değil, terör saldırısıdır” dedi.