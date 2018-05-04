Festivali ‘Göçmenler’ açtı
Hamburg’ta ilk kez düzenlenen Almanya Türkiye Tiyatro Köprüsü Festivali başladı. Mut Tiyatrosu’nun düzenlediği festival çerçevesinde 27 Mayıs’a kadar Türkiye ve Almanya’dan tiyatro grupları, üç ayrı sahnede oyunlarını sahneleyecek.
ARALARINDA televizyon sunucusu Bedo, siyasetçiler Uwe Giffei, Rene Gögge, Jutta Höflich ve kültür ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta Turan & Apo ve Argos grubu Doğu Akdeniz esintileri sundu. Erhan Erdoğan’ın sunuculuğu üstlendiği açılışta Hamburg Kültür Senatörlüğü Müsteşarı Almanya Sahneleri Birliği Başkan Vekili Hans Heinrich Bethge, Eimsbüttel İlçe Belediye Başkanı Kay Gätgens ve ev sahibi Mut Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mahmut Canbay birer konuşma yaptı.
Türkiye-Almanya ilişkilerinin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirten Heinrich Bethge, bu festivalin çok anlamlı olduğunu ve insanların karşılıklı ön yargıları yenmede, birbirlerini anlamada çok iyi bir fırsat sunduğunu söyledi. Kültür ve sanatı odak noktası yapan her faaliyetin insanları birleştirme özelliği olduğuna işaret eden Bethge, ”Köprü festivali bu işlevi yerine getireceği gibi mükemmel bir kültür işbirliği örneği olacaktır” dedi.
Konuşmaların ardından festivalin açılış oyunu ‘Göçmenler’ sahnelendi. Slawomir Mrozek’in yazdığı, Mahmut Canbay’ın yönettiği oyunda rolleri Emrah Demir und Tosja M.D. Kruppa. Avrupa’ya gelen iki göçmenin hikayesinin anlatıldığı tek perdelik oyun büyük alkış aldı.
Festival hakkında ayrıntılı bilgi www.muttheater.de internet sayfasından alınabilir.
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