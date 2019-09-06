Festival sapıkları her yerde aranıyor
Almanya’nın Hartenholm kentinde düzenlenen ve 45 bin kişinin katıldığı motorsporları festivali sırasında 19 yaşındaki bir genç kıza cinsel saldırıda bulunan iki kişi, çizilen robot resimlerle her yerde aranıyor.
ALMANYA’nın Schleswig Holstein Eyaleti sınırları içerisinde kalan Hartenholm’da düzenlenen motorsporları festivali sırasında genç bir kız cinsel saldırıya uğradı. 45 bin kişinin katıldığı festivalde pazar gecesi 01.30 ile 02.00 saatleri arasında 30-40 yaşlarındaki iki kişi, 19 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulundu.
Genç kızın verdiği bilgiye göre saldırganlardan biri yaklaşık 2 metre boyunda ve kulak memeleri delik, diğeri ise uzun sakallı ve göbekli. Polis genç kızın ifadelerine dayanarak iki şüphelinin robot resimlerini çizdi. 30 ile 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen şüphelilerin robot resimlerini kamuoyu ile paylaşan polis, yerlerini bilen veya tanıyanların en yakın karakola ya da emniyetin 04551-8840 numaralı telefonuna bilgi vermelerini istedi.
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