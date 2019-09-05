Ferzan Özpetek’e Venedik’te ödül
76. Venedik Film Festivali’nin resmi programında yer almasa da festival çerçevesinde düzenlenen Film Müziği Yıldızları Ödülü (Soundtrack Stars Award), filmlerinde müziği etkili biçimde kullanmasıyla bilinen Türk yönetmen Ferzan Özpetek’e verildi.
BUGÜNE kadar pek çok ödül aldığını belirten Özpetek, film müziklerine yönelik verilen bu ödülün farklı bir anlamı olduğunu söyledi. Usta yönetmen, bu alanda da takdir ediliyor olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Bu arada, Özpetek’in Venedik Bienali için yaptığı ‘Venetika’ isimli enstalasyonu (yerleştirme sanatı) da büyük ilgi görüyor.
Kasia Smutniak’ın rol aldığı, Sezen Aksu’nun müziğinden oluşan Venetika enstalasyonu için bir İtalyan firmasının sponsorluğunda dün özel gösterimin yapıldığını aktaran Özpetek, “Venedik tarih boyunca pek çok kültürle etkileşimde bulunmuş bir yer. Osmanlı ile Türklerle de çok etkileşime girmiş bir yer. Ben de Venedik’i, bu kentin ayrılmaz parçası olan suyun üzerine herkesin kendinden bir şey bulabileceği yansımalarla anlatmaya çalıştım” diye konuştu.
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