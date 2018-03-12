Feldmann yüzde 71’le ikinci kez başkan

İLK turda yüzde 46 ile en yakın rakibine yüzde 22 fark atan, SPD adayı Peter Feldmann, ikinci turda yüzde 70.8 ile CDU’lu rakibi Bernadette Weyland’ı hezimete uğrattı. Böyle bir oy oranını kendisinin de beklemediğini belirten Feldmann, “Kiracıların konutları için, çocukların, gençlerin toplu ulaşımda indirim ve okulların iyileştirilmesi için ayaklanması önemliydi. Velilerin hoşnutsuzluğunu dile getirmeleri önemliydi. Bu başarı bir kişiye ait değil. Halkla yakın ilişkimiz sürecek. Onların taleplerinin yerine getirilmesi için çalışacağım” dedi.

WEYLAND BIRAKABİLİR

Yüzde 29.2’de kalan CDU adayı Weyland ise çok çalıştıklarını, ancak seçmene ulaşmayı başaramadığını söyledi. Politikayı bırakabileceğini belirten Weyland, “Yaşlılar yurtları dahil her yere gittik. Öncelikli konularımız da büyük bir şehirde herkesi ilgilendiren konut, eğitim gibi konulardı. Her parti aynı konuyu seçmişti. İyi de çözüm önerileri sunmuştuk. Ancak seçmene ulaşamadık, güvenini kazanamadık, onların sandığa gitmelerini sağlayamadık. Çok üzücü bir durum. Seçmen tercihini bu şekilde kullandı. Yapacak bir şey yok” diye konuştu.

PARTİSİ DE SEVİNDİ

SPD Genel Başkan Yardımcısı ve Hessen SPD Başkanı Thorsten Schaefer Gümbel, sonucun CDU için tarihi bir yenilgi olduğunu söyledi. Gümbel, “Bu rüzgarı sonbaharda yapılacak Hessen Eyalet Meclisi seçimlerinde arkamıza alacağız. Bugün çok mutlu oldum. Ödenebilir konut sorunu yalnızca Frankfurt’ta değil bütün Hessen’de önemli. Trafik ve ulaşım, eğitimde eşitsizlik çok önemli konular. Frankfurt’ta olduğu gibi SPD ile diğer partiler arasındaki farkı ortaya koyacağız” diye konuştu.

EŞİNİ KUTLADI

Peter Feldmann’ın Türkiye kökenli eşi Zübeyde Feldmann ise Frankfurt Belediyesi’ne gidip eşini kutladı. SPD’liler de Büyükşehir Belediye Başkanı Feldmann’a ‘Peter, Peter’ sesleriyle sevgi gösterisinde bulundu.

Bu arada 505 bin seçmenin kayıtlı olduğu Frankfurt’ta seçime katılım oranı yüzde 30’da kaldı. İlk turda seçime katılım oranı yüzde 37 idi.