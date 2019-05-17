Federal Meclis mahkemeyi dinledi! O yasa değişti
Federal Meclis, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce verdiği karara uygun olarak kısıtlı seçmenin oy kullanmasını sağlayacak yasayı onayladı.
ALMANYA’da mahkeme tarafından kendilerine vasi atananlar şimdiye kadar oy kullanamıyordu. Ayrıca psikolojik sağlığı bozuk olduğu ve suç ehliyeti olmadığı için cezaevi yerine klinikte tutulan tutuklu ile hükümlülerin de oy kullanımı yasa gereği mümkün değildi. Yüksek mahkeme daha önce yapılan bir başvuru üzerine kısıtlıların da oy kullanabilmesi gerektiği kararını vermişti. Federal Meclis de mahkemenin kararına uygun adım atarak gece yarısı yapılan oylamayla çıkardığı yasayla kısıtlıların seçme hakkını güvence altına aldı.
Almanya’da mahkemeler tarafından vasi atanarak kısıtlı durumuna düşürülen yaklaşık 80 bin kişiyi bulunuyor. Çıkan yeni yasa, zaman darlığı nedeniyle kısıtlı seçmenin 26 Mayıs Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) ve yerel seçimlerde oy kullanmasına olanak vermiyor. Ancak dilekçeyle başvuran kısıtlı seçmen hem AP hem de yerel seçimlerde oy kullanabilecek.
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