Federal Meclis mahkemeyi dinledi! O yasa değişti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriFederal Meclis mahkemeyi dinledi! O yasa değişti
GeriAvrupa Federal Meclis mahkemeyi dinledi! O yasa değişti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
17.05.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Federal Meclis mahkemeyi dinledi! O yasa değişti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Federal Meclis mahkemeyi dinledi! O yasa değişti

Federal Meclis, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce verdiği karara uygun olarak kısıtlı seçmenin oy kullanmasını sağlayacak yasayı onayladı.

ALMANYA’da mahkeme tarafından kendilerine vasi atananlar şimdiye kadar oy kullanamıyordu. Ayrıca psikolojik sağlığı bozuk olduğu ve suç ehliyeti olmadığı için cezaevi yerine klinikte tutulan tutuklu ile hükümlülerin de oy kullanımı yasa gereği mümkün değildi. Yüksek mahkeme daha önce yapılan bir başvuru üzerine kısıtlıların da oy kullanabilmesi gerektiği kararını vermişti. Federal Meclis de mahkemenin kararına uygun adım atarak gece yarısı yapılan oylamayla çıkardığı yasayla kısıtlıların seçme hakkını güvence altına aldı.
Almanya’da mahkemeler tarafından vasi atanarak kısıtlı durumuna düşürülen yaklaşık 80 bin kişiyi bulunuyor. Çıkan yeni yasa, zaman darlığı nedeniyle kısıtlı seçmenin 26 Mayıs Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) ve yerel seçimlerde oy kullanmasına olanak vermiyor. Ancak dilekçeyle başvuran kısıtlı seçmen hem AP hem de yerel seçimlerde oy kullanabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Başörtüsü yasağı, Almanya’ya sıçrıyor

Doktor hatası öldürüyor

Bundesliga'da lig sonuncusuna 29 miyon Euro!

Federal Meclis mahkemeyi dinledi! O yasa değişti