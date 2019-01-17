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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: REUTERS
17.01.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Federal Meclis kadınlar için özel toplandı: ‘Erkekler daha çok ev işi yapmalı’

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Federal Meclis kadınlar için özel toplandı: ‘Erkekler daha çok ev işi yapmalı’

Almanya, kadınlara seçme ve seçilme hakkının 100’üncü yılını Federal Meclis’te düzenlenen törenle kutladı. Meclis Başkanı Schaeuble, erkeklere daha fazla ev işi yapma çağrısı yaptığı konuşmasında “Kadın erkek eşitliğinde daha çok yolumuz var” dedi.

ALMANYA, 100 yıl önce ilk kez 19 Ocak 1919’da kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesini Federal Meclis’te düzenlenen oturumla kutladı. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel’in de katıldığı kutlamada Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble erkekleri daha fazla ev işi yapmaya çağırdı ve “Biz, bugün de ağırlıklı olarak kadınların ücretsiz olarak yaptığı, toplumumuz için vazgeçilmez olan çocuk eğitimi, ev işi, bakım gibi işlerde başka türlü bir işbölümü yapmalıyız” dedi. Meclis Başkanı kadın erkek eşitliğinde daha çok yol alınması gerektiğini de vurguladı ve Meclis’te kadın milletvekili sayısının bir öncekine dönemene göre düşmüş olmasına dikkati çekti.

Federal Meclis kadınlar için özel toplandı: ‘Erkekler daha çok ev işi yapmalı’

NÜFUSUN YARISI KADIN
Almanya parlamentosunun ilk kadın milletvekili SPD’li Marie Juchacz’ın “Baylar ve bayanlar” diye başlayan ilk konuşmasını Alman kadın oyuncu Susanne Marie Wrage Meclis’te okudu. Eski kadın politikacılardan Rita Süssmuth ile Christine Bergmann, Doğu Alman kadınların gözardı edildiğini, haberlerde hep Batı Alman kadınların öne çıkmasını eleştirdi. Aile Bakanı Franziska Giffey ise Almanya’da nüfusun yarısı kadın olmasına rağmen, Meclis’te kadınların yüzde 31 oranında temsil edilmesine dikkat çekerek, kadınların siyasette daha fazla temsil edilmesi gerektiğini savundu.

Federal Meclis kadınlar için özel toplandı: ‘Erkekler daha çok ev işi yapmalı’

Federal Meclis kadınlar için özel toplandı: ‘Erkekler daha çok ev işi yapmalı’

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