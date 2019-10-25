Federal Meclis çalışanı ayrı yaşadığı eşini öldürdü
Almanya Federal Meclisi’nde görevli 57 yaşındaki Theodor D., ayrı yaşadığı 60 yaşındaki eşini ormanlık alan yakınlarında bıçakla öldürdü. Theodor D., kendisi de boğızından bıçaklanmış halde ağır yaralı bulundu.
YEREL basında yer alan haberlere göre çevrede oturanlar sabah saatlerinde ormanlık alan yakınlarında komşuları Theodor D.’yi bıçakla gördü. Bir süre sonra o bölgeden çığlık sesleri duyuldu. Öğlen saat 13.00 sıralarında ise sesin geldiği yerde karnından bıçaklanmış halde iki çocuk annesi Maria D. bulundu. Yaralı kadını görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve ilk yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen kadın yaşamını yitirdi. Kadının bulunduğu yerden biraz uzakta ise boğazından yaralı Theodor D. bulundu. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra Theodor D.’yi hastaneye kaldırdı. Theodor D.’nin intihar etmeye mi kalkıştığı yoksa öldürdüğü eşi tarafından mı yaralandığı henüz bilinmiyor.
Olay sırasında çiftin evde bulunan 19 yaşındaki oğlu da gözaltına alındı.
SIK SIK KAVGA EDİYORLARDI
Edinilen bilgiye göre Federal Meclis Spor Komisyonu’nda idari personel olarak görev yapan Theodor ile eşi Maria D. son dönemde sık sık kavga edip polislik oldu. Kadının şikayeti üzerine Theodor D.’ye eşine belli mesafe yaklaşmama cezası verildi. Theodor D.’nin ayrıca yalan ifadeden hakkında soruşturma bulunduğu da öğrenildi. Çiftin gözaltına alınan 19 yaşındaki oğlunun cinayetle ilgisinin olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Çiftin 20’li yaşlardaki kızlarının ise annesinin öldüğünü duyunca büyük şok geçirdiği belirtildi.
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