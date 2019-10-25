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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
25.10.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Federal Meclis çalışanı ayrı yaşadığı eşini öldürdü

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Federal Meclis çalışanı ayrı yaşadığı eşini öldürdü

Almanya Federal Meclisi’nde görevli 57 yaşındaki Theodor D., ayrı yaşadığı 60 yaşındaki eşini ormanlık alan yakınlarında bıçakla öldürdü. Theodor D., kendisi de boğızından bıçaklanmış halde ağır yaralı bulundu.

YEREL basında yer alan haberlere göre çevrede oturanlar sabah saatlerinde ormanlık alan yakınlarında komşuları Theodor D.’yi bıçakla gördü. Bir süre sonra o bölgeden çığlık sesleri duyuldu. Öğlen saat 13.00 sıralarında ise sesin geldiği yerde karnından bıçaklanmış halde iki çocuk annesi Maria D. bulundu. Yaralı kadını görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve ilk yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen kadın yaşamını yitirdi. Kadının bulunduğu yerden biraz uzakta ise boğazından yaralı Theodor D. bulundu. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra Theodor D.’yi hastaneye kaldırdı. Theodor D.’nin intihar etmeye mi kalkıştığı yoksa öldürdüğü eşi tarafından mı yaralandığı henüz bilinmiyor.
Olay sırasında çiftin evde bulunan 19 yaşındaki oğlu da gözaltına alındı.

Federal Meclis çalışanı ayrı yaşadığı eşini öldürdü
SIK SIK KAVGA EDİYORLARDI
Edinilen bilgiye göre Federal Meclis Spor Komisyonu’nda idari personel olarak görev yapan Theodor ile eşi Maria D. son dönemde sık sık kavga edip polislik oldu. Kadının şikayeti üzerine Theodor D.’ye eşine belli mesafe yaklaşmama cezası verildi. Theodor D.’nin ayrıca yalan ifadeden hakkında soruşturma bulunduğu da öğrenildi. Çiftin gözaltına alınan 19 yaşındaki oğlunun cinayetle ilgisinin olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Çiftin 20’li yaşlardaki kızlarının ise annesinin öldüğünü duyunca büyük şok geçirdiği belirtildi.

Federal Meclis çalışanı ayrı yaşadığı eşini öldürdü

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