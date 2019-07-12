Federal İş Ajansı’nda lüks skandalı
İşsizlere ve işsizlik yardımı alanlara karşı çok sıkı tutumuyla tanınan Federal İş Ajansı yönetiminin, kendilerine gelince kesenin ağzını açtığı, busines class uçup, lüks ve pahalı otellerde konakladı, iş gezileri için kiralanan araçları hafta boyunca özel işleri için kullandığı ortaya çıktı.
ALMANYA’da uzun süre işsizlik parası veya işsizlik yardımı alanlara karşı sıkı yaptırımlar uygulayan İş Ajansı’nda lüks ve pahalı harcama skandalı ortaya çıktı. Bild Gazetesi’ne göre İş Ajansı’nın masraflarını inceleyen Kamu Hesaplarını Denetleme Kurulu, yönetimini kendine yarar sağlamakla suçladı. İş Ajansı yöneticilerinin business class uçtuğu, 5 yıldızlı otellerde konakladığı ve iş gezisi için kiralanan araçları hafta boyu özel işlerinde kullandıkları tespit edildi.
GECELİĞİ 242 EURO
Rapora göre İş Ajansı yöneticilerinin iş gezilerindeki uçak masrafları 47 bin Euro. 5 business class uçuş var. Kişi başına geceliği 242 Euro’ya 5 yıldızlı otellerde geceleyip, kısa süreli iş gezisi için kiralanan araçları hafta boyu özel işlerde kullandılar. Denetleme Kurulu raporunda, İş Ajansı Yönetim Kurulu’nun ‘örnek bir işlevi’ olduğunu, ‘sigortalılara karşı sorumluluk taşıdığını’na dikkat çekildi ve yönetime uyarı çekildi.
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