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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
12.07.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Federal İş Ajansı’nda lüks skandalı

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Federal İş Ajansı’nda lüks skandalı

İşsizlere ve işsizlik yardımı alanlara karşı çok sıkı tutumuyla tanınan Federal İş Ajansı yönetiminin, kendilerine gelince kesenin ağzını açtığı, busines class uçup, lüks ve pahalı otellerde konakladı, iş gezileri için kiralanan araçları hafta boyunca özel işleri için kullandığı ortaya çıktı.

ALMANYA’da uzun süre işsizlik parası veya işsizlik yardımı alanlara karşı sıkı yaptırımlar uygulayan İş Ajansı’nda lüks ve pahalı harcama skandalı ortaya çıktı. Bild Gazetesi’ne göre İş Ajansı’nın masraflarını inceleyen Kamu Hesaplarını Denetleme Kurulu, yönetimini kendine yarar sağlamakla suçladı. İş Ajansı yöneticilerinin business class uçtuğu, 5 yıldızlı otellerde konakladığı ve iş gezisi için kiralanan araçları hafta boyu özel işlerinde kullandıkları tespit edildi.

Federal İş Ajansı’nda lüks skandalı

GECELİĞİ 242 EURO
Rapora göre İş Ajansı yöneticilerinin iş gezilerindeki uçak masrafları 47 bin Euro. 5 business class uçuş var. Kişi başına geceliği 242 Euro’ya 5 yıldızlı otellerde geceleyip, kısa süreli iş gezisi için kiralanan araçları hafta boyu özel işlerde kullandılar. Denetleme Kurulu raporunda, İş Ajansı Yönetim Kurulu’nun ‘örnek bir işlevi’ olduğunu, ‘sigortalılara karşı sorumluluk taşıdığını’na dikkat çekildi ve yönetime uyarı çekildi.

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