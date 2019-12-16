Feci sakatlık! Eşi paylaştı...

Eintracht Frankfurt ile Schalke 04 arasında oynanan maçta kaleci Nübel ayağının tabanı Gacinoniv'in göğüsüne geldi.



Acılar içinde yerde kalan Gacinovic bir süre sonra ayağa kalktı ve maça devam etti.



Fakat mücadele sonra Gacinovic'in eşi Vedrana Bovan sakatlığın boyutlarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.



Eşinin soyunma odasında maçtan sonra çektiği fotoğrafı paylaşan Bovan, sakatlığın boyutlarını gözler önüne serdi.