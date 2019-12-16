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Avrupa
Göksel Divarcı
16.12.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Feci sakatlık! Eşi paylaştı...

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Feci sakatlık! Eşi paylaştı...

Dün akşam Almanya Bundesliga'da oynanan bir mücadelede şok eden bir sakatlık yaşandı.

Feci sakatlık Eşi paylaştı...
Eintracht Frankfurt ile Schalke 04 arasında oynanan maçta kaleci Nübel ayağının tabanı Gacinoniv'in göğüsüne geldi.
Feci sakatlık Eşi paylaştı...

Acılar içinde yerde kalan Gacinovic bir süre sonra ayağa kalktı ve maça devam etti.

Feci sakatlık Eşi paylaştı...

Fakat mücadele sonra Gacinovic'in eşi Vedrana Bovan sakatlığın boyutlarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.
Feci sakatlık Eşi paylaştı...

Eşinin soyunma odasında maçtan sonra çektiği fotoğrafı paylaşan Bovan, sakatlığın boyutlarını gözler önüne serdi.

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