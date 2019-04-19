FDP’nin yeni genel sekreter adayı Linda Teuteberg
Almanya’da FDP’nin nisan sonunda yapacağı kurultayda, parti yönetiminde değişikliğe gideceği bildirildi. Alman medyasında yer alan haberlere göre, FDP Genel Sekreteri Nicola Beer’in, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra boşalacak koltuğuna, 37 yaşındaki hukukçu Linda Teuteberg’in seçilmesine bir engel olmadığı belirtildi.
TAGESSCHAU24 haber kanalına konuk olan Linda Teuteberg, “Kongrede seçilmem halinde partimizin şimdiye kadarki politikasını ekip arkadaşlarımla birlikte sürdüreceğim. Seçmenin bize verdiği Federal Meclisteki muhalefet rolümüzü de daha belirgin hale getirmek hedefimiz” diyerek, koalisyon hükümetinin doğrularını destekleyip yanlışlarını da eleştirmeye devam edeceklerini söyledi.
Brandenburg’dan gelen iç politika uzmanı Linda Teuteberg, yirmi yıldır aktif siyasetle uğraşıyor. FDP’nin Federal Meclis Göç Politikaları Sözcüsü de olan Teuteberg, Almanya’nın kanunlaştırmak istediği sınır dışının kolaylaştırılmasına dair yasa tasarısıyla ilgili olarak, “Tasarı meclise geldiğinde Bakan Seehofer’in tekliflerinin hepsinin anayasal olmadığı görülecektir” ifadelerini kullandı.
2000 yılında FDP’ye üye olan Linda Teuteberg, 2009-2014 yılları arasında Brandeburg Eyalet milletvekilliği yaptı, 2017’deki son genel seçimlerde federal milletvekili oldu. FDP’nin merkez karar yönetim kurulunda sekiz yıldır görevde bulunuyor. Berlin doğumlu olan Teuteberg, evli ve bir çocuk annesi. Teuteberg, Fürstenwalde’deki Bernhardinum Katolik lisesinde eğitim görmüş bir protestan.
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