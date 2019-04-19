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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Muhsin CEYLAN, DHA / Fotoğraf: dpa
19.04.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

FDP’nin yeni genel sekreter adayı Linda Teuteberg

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FDP’nin yeni genel sekreter adayı Linda Teuteberg

Almanya’da FDP’nin nisan sonunda yapacağı kurultayda, parti yönetiminde değişikliğe gideceği bildirildi. Alman medyasında yer alan haberlere göre, FDP Genel Sekreteri Nicola Beer’in, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra boşalacak koltuğuna, 37 yaşındaki hukukçu Linda Teuteberg’in seçilmesine bir engel olmadığı belirtildi.

TAGESSCHAU24 haber kanalına konuk olan Linda Teuteberg, “Kongrede seçilmem halinde partimizin şimdiye kadarki politikasını ekip arkadaşlarımla birlikte sürdüreceğim. Seçmenin bize verdiği Federal Meclisteki muhalefet rolümüzü de daha belirgin hale getirmek hedefimiz” diyerek, koalisyon hükümetinin doğrularını destekleyip yanlışlarını da eleştirmeye devam edeceklerini söyledi.
Brandenburg’dan gelen iç politika uzmanı Linda Teuteberg, yirmi yıldır aktif siyasetle uğraşıyor. FDP’nin Federal Meclis Göç Politikaları Sözcüsü de olan Teuteberg, Almanya’nın kanunlaştırmak istediği sınır dışının kolaylaştırılmasına dair yasa tasarısıyla ilgili olarak, “Tasarı meclise geldiğinde Bakan Seehofer’in tekliflerinin hepsinin anayasal olmadığı görülecektir” ifadelerini kullandı.
2000 yılında FDP’ye üye olan Linda Teuteberg, 2009-2014 yılları arasında Brandeburg Eyalet milletvekilliği yaptı, 2017’deki son genel seçimlerde federal milletvekili oldu. FDP’nin merkez karar yönetim kurulunda sekiz yıldır görevde bulunuyor. Berlin doğumlu olan Teuteberg, evli ve bir çocuk annesi. Teuteberg, Fürstenwalde’deki Bernhardinum Katolik lisesinde eğitim görmüş bir protestan.

 

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