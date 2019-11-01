FDP’li Thomae: Alman DEAŞ’lılar...
Hür Demokrat Parti (FDP), hükümetin, Suriye’deki Alman vatandaşı DEAŞ üyesi teröristlerle en hızlı şekilde ilgilenmesi çağrısı yaptı. FDP Federal Meclis Grup Başkanı Stephan Thomae, hükümetin uzun süre bu konuda sessiz kalamayacağını söyledi.
ALMAN hükümeti, DEAŞ üyesi ve sempatizanı Alman vatandaşlarının başvurusu bulunmadığını gerekçe göstererek, Suriye ve Irak’taki Alman teröristleri ülkeye getirmeye sıcak bakmıyor. Ancak Almanya’nın Suriye’de başkonsolosluğu ve herhangi bir resmi temsilcisi bulunmadığı için de DEAŞ’lılar ve sempatizanları tarafından bir başvuru da yapılamıyor. Hükümetin tutumuna tepki gösteren Thomae, hükümetin uzun süre bu bahanenin arkasına saklanamayacağını belirterek, “Hükümet, ivedilikle Alman vatandaşı teröristlerle ilgilenmeli” çağrısı yaptı. Federal Meclis İstihbarat Kontrol Komisyonu üyesi de olan Thomae, Suriye’nin kuzeyinde kontrol altındayken daha sonra serbest bırakılan DEAŞ’lıların Almanya’nın güvenliği için tehlikeli oldukları uyarısında da bulundu.
Yeşiller Federal Meclis milletvekili Konstantin von Notz da DEAŞ’lıların güvenli bir süreç izlenerek Almanya’ya getirilip mahkeme önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.
İSTİHBARAT BİLGİ VERDİ
Federal Meclis İstihbarat Kontrol Komisyonu, Suriye’deki gelişmelerle ilgili Aman Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Bruno Kahl’ı dinledi. Kahl’in komisyona Suriye’deki durumun şu sıralar operasyon yapmaya elverişli olmadığı yönünde bilgi verdiği belirtildi.
Alman güvenlik birimleri, ABD’nin DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi’yi öldürmesinden sonra örgütün saldırı eylemi düzenleyebileceği endişesi taşıyor. İstihbarat ve emniyet birimleri ülke içinde olası saldırıları önlemek için daha fazla önlem aldı.
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