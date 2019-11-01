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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
01.11.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

FDP’li Thomae: Alman DEAŞ’lılar...

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FDP’li Thomae: Alman DEAŞ’lılar...

Hür Demokrat Parti (FDP), hükümetin, Suriye’deki Alman vatandaşı DEAŞ üyesi teröristlerle en hızlı şekilde ilgilenmesi çağrısı yaptı. FDP Federal Meclis Grup Başkanı Stephan Thomae, hükümetin uzun süre bu konuda sessiz kalamayacağını söyledi.

ALMAN hükümeti, DEAŞ üyesi ve sempatizanı Alman vatandaşlarının başvurusu bulunmadığını gerekçe göstererek, Suriye ve Irak’taki Alman teröristleri ülkeye getirmeye sıcak bakmıyor. Ancak Almanya’nın Suriye’de başkonsolosluğu ve herhangi bir resmi temsilcisi bulunmadığı için de DEAŞ’lılar ve sempatizanları tarafından bir başvuru da yapılamıyor. Hükümetin tutumuna tepki gösteren Thomae, hükümetin uzun süre bu bahanenin arkasına saklanamayacağını belirterek, “Hükümet, ivedilikle Alman vatandaşı teröristlerle ilgilenmeli” çağrısı yaptı. Federal Meclis İstihbarat Kontrol Komisyonu üyesi de olan Thomae, Suriye’nin kuzeyinde kontrol altındayken daha sonra serbest bırakılan DEAŞ’lıların Almanya’nın güvenliği için tehlikeli oldukları uyarısında da bulundu.
Yeşiller Federal Meclis milletvekili Konstantin von Notz da DEAŞ’lıların güvenli bir süreç izlenerek Almanya’ya getirilip mahkeme önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.

İSTİHBARAT BİLGİ VERDİ
Federal Meclis İstihbarat Kontrol Komisyonu, Suriye’deki gelişmelerle ilgili Aman Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Bruno Kahl’ı dinledi. Kahl’in komisyona Suriye’deki durumun şu sıralar operasyon yapmaya elverişli olmadığı yönünde bilgi verdiği belirtildi.
Alman güvenlik birimleri, ABD’nin DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi’yi öldürmesinden sonra örgütün saldırı eylemi düzenleyebileceği endişesi taşıyor. İstihbarat ve emniyet birimleri ülke içinde olası saldırıları önlemek için daha fazla önlem aldı.

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