FBI, Winterkorn’u takip etmesi için bir kişi görevlendirdi
FBI, dünyanın en büyük otomotiv devi VW’nin bir zamanlar en güçlü şefi Martin Winterkorn’a kancayı taktı.
FBI, dizel otomobillerde ortaya çıkan emisyon skandalının ardından ABD’de hakkında tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılan Volkswagen’ın (VW) eski CEO’su Martin Winterkorn ile 5 yöneticiyi takip etmesi için Timothy R. Slater’i görevlendirdi. ABD bununla Winterkorn’u yargı önüne çıkarmakta çok kararlı olduğu mesajını verirken, yakalanıp teslim edilmesi için baskıyı artırdı. 70 yaşındaki Winterkorn’un Almanya dışına çıktığı an yakalanıp ABD’ye teslim edilme tehlikesi var.
25 YIL HAPİS ALABİLİR
VW eski başkanı Winterkorn’u yargıya teslim etmekle görevlendirilen Timothy R. Slater ise yaptığı açıklamada, “Tutuklama kararının mesajı çok açık. Şirket yöneticileri işlerini dürüst yapmak zorundadırlar” dedi.
VW eski başkanı Winterkorn ve 5 yönetici hakkında ABD cuma günü tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarmıştı. Winterkorn’u suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis cezası bekliyor.
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