Fazıl Say, Beethoven Festivali’nde
Fazıl Say, Almanya’nın eski başkenti Bonn’da, Beethoven Festivali kapsamında yarın gerçekleştirilecek konsere hem şef, hem de piyanist olarak katılıyor.
BONN’daki Dünya Konferans Merkezi’nin New York Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak olan ‘Ay Işığı’ başlıklı programda Fazıl Say’ın yönetiminde ünlü Alman ve Avusturyalı besteciler Wolfgang Amedeus Mozart, Ludwig van Beethoven ve Arnold Schönberg’in eserleri seslendirilecek. Say’ın Beethoven’ın ‘3’üncü Piyano Konseri’ başlıklı eserini solist olarak icra edeceği konserde dünyanın önde gelen oda orkestralarından ‘Camerata Salzburg’ ile tanınmış kemancı ve orkestra şefi Gregory Ahss sahneye çıkacak.‘YARIN SONA ERECEK’
Bonn’da dünyaya gelen Beethoven’ın (1770-1827) 75’inci doğum yılı vesilesiyle 1845’te başlayan festival, zaman zaman verilen araların ardından 1998 yılından itibaren her yıl eylül ayında gerçekleştiriliyor. Bonn ve çevresindeki çeşitli kültür merkezleriyle, salonlarda tüm dünyadan müzisyenler ve orkestraların katılımıyla gerçekleştirilen 70 konseri kapsayan festival bu yıl 6 Eylül’de başladı ve yarın sona erecek.
‘ULUSLARARASI BEETHOVEN ÖDÜLÜ’NÜ ALMIŞTI
Almanya’nın önde gelen yayın kuruluşlarından WDR (Batı Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu) ve DW’nin (Almanya’nın Sesi Radyosu) ortaklığında gerçekleştirilen festival konserleri, daha sonra bu kurumlarca yayınlanıyor. Müzik eğitimini Almanya’da tamamladıktan sonra bu ülkede çok sayıda konser veren, birçok müzik etkinliğine ‘onur konuğu’ olarak katılan, saygın müzik ödülleri alan Fazıl Say, son olarak ‘Rheingau Müzik Festivali’ kapsamında bir konser vermişti. Say’ın Almanya’dan aldığı ödüllerden biri de yarın akşamki konserin gerçekleştirileceği Bonn’da verilen ‘Uluslararası Beethoven Ödülü’ydü. Tam adı ‘İnsan Hakları, Barış, Özgürlük ve Yoksullukla Mücadele için Uluslararası Beethoven Ödülü’ 2016 yılında ünlü sanatçımıza verilmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle