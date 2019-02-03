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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
03.02.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Fatih Akın: Çok Almanım! Disiplinli, dakik ve düzenliyim

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Fatih Akın: Çok Almanım! Disiplinli, dakik ve düzenliyim

Altın Eldiven filmi ile Berlinale Film Festivali’nde Altın Ayı için yarışacak Fatih Akın, kendisini çok Alman hissettiğini belirterek “Alman özellikleri taşıyorum. Çok disiplinli, çok Prusyalı, dakik ve düzenliyim” dedi

ÜNLÜ yönetmen Fatih Akın, Berlinale’de yarışacak yeni filmi ile birlikte Almanya hakkında düşüncelerini anlattı. Deutschlandfunk Radyosu’nun “Almanya’yı düşündüğümde...” adlı programına konuşan Fatih Akın şunları söyledi: “Almanya’nın benim vatanım olduğunu düşünüyorum, tarafsız bir anlamda. Taşıdığım özelliklere bakınca, çok Alman olduğumu görüyorum. Burası benim ülkem. Özellikle de yabancı bir ülkeye gittiğimde, buraya bağlılığımı daha iyi hissediyorum. Ne milliyetçi ne de vatanperver biriyim. Almanya’nın geçmişi nedeniyle vatanperverlik zaten sorunlu. Ama yurtseverlik karşıtı değilim. Bu bağlılık daha çok içimde Alman özellikleri taşıdığımı gösteren bir bağlılık. Çok disiplinli biriyim, çok Prusyalıyım. Dakikim. Düzenliyim. Bunlar güzel özellikler. Hamburg’un dünyanın en güzel kenti olduğu da doğru. Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Öyle gezgin biri filan da değilim. Daha çok evcilim.”

ALTIN ELDİVEN GÜMÜŞ TEPSİDE
Fatih Akın, Berlinale’de Altın Ayı için yarışacak olan ‘Der Goldene Handschuh - Altın Eldiven’ filmi fikrinin kendisine gümüş tepside servis yapıldığını da anlattı. Filmi, Alman yazar Heinz Strunk’un Hamburg’un karanlık semti Sankt Pauli’de 4 kadını öldüren seri katil Fritz Honka’yı anlattığı aynı adlı romanından sinemaya uyarlayan Akın “Tesadüfen 7 yıl önce Hamburg’taki ‘Zum goldenen Handschuh’ barına gittim ve orada bu hikayeyi tanıdım. Sanatçı olarak insan hep konu arıyor. Bu konu bana böylece gümüş tepside sunulmuş oldu” dedi.

Fatih Akın: Çok Almanım Disiplinli, dakik ve düzenliyim

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