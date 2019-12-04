Fakirleşmek Almanlar için büyük korku!
Deutsche Bank’ın kamuoyu araştırma şirketi Ipsos’a yaptırdığı anket, Almanya’da her iki kişiden birinin yaşlılıkta yoksulluktan korktuğunu ortaya koydu.
ARAŞTIRMA şirketinin, yaşları 20 ile 65 arasında 3 bin 200 kişiyle yaptığı ankette Almaların sadece yüzde 17’si emekli maaşının yeterli olacağına inanıyor.
Yüzde 79’u emekli maaşının temel giderleri karşılayacağını düşünüyor. Ankete katılanların yarısından fazlası ise emekli sisteminin bir şekilde çökeceğine inanıyor.
ÖZEL EMEKLİLİK ŞART!
Ankete katılanların yüzde 71’i yaşlılıkta rahat edebilmek için özel emeklilik sigortası yapılmasının şart olduğu savunuyor. Neredeyse her üç kişiden biri özel emeklilik için her ay 50 ile 200 Euro arasında prim ödenmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 47’si çok istediği halde parası olmadığından özel emeklilik yaptıramadığını söylüyor.
‘GELECEĞE GÜVENLE BAKAMIYORLAR’
Deutsche Bank Pazar Araştırma Bölümü Başkanı Thmas Hörter “Emeklilik sistemine olan güvenin oldukça sarsıldığını görüyoruz. İnsanlar geleceğe güvenle bakmıyor. Önlerinde dumandan oluşmuş bir duvar var gibi” diyerek ankette çıkan sonucu değerlendirdi.
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