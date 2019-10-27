Fakir Baykurt, ölümünün 20’nci yılında Essen’de anıldı
Türk edebiyatının önemli yazarlarından Fakir Baykurt, yaşama gözlerini yumduğu Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen törenle anıldı.
TÜRK Edebiyat tarihine ‘Köy Romanları’ yazarı olan giren Fakir Baykurt, doğumunun 90, ölümünün 20’nci yılında yaşama veda ettiği Almanya’nın Essen kentinde anıldı. Duisburg Essen Üniversitesi’nin Essen yerleşkesindeki anma törenine yazarın çocukları Işık ve Tonguç Baykurt, dostları ve arkadaşları ile okurları katıldı. Duisburg Essen Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başkanı Prof. Kader Konuk, Baykurt’un toplumcu gerçekçi bir sanat anlayışla köy yaşamındaki sorunları işleyen romanlar yazdığını, Almanya’da da Türkiye kökenli işçilerin sorunlarını romanlaştırdığını söyledi.
Işık Baykurt
BABAMIN ESERLERİ GÜL BAHÇESİ
Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt ise, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ettiği konuşmasında babasının eserlerini bir gül bahçesine benzettiğini belirterek, “Bunları hep birlikte koruyacağız ve gelecek kuşaklara aktaracağız” dedi.
Emekli öğretmen ve yazar Mevlüt Asar, Fakir Baykurt’un sadece bir yazar olmadığını, aynı zamanda iyi bir öğretmen ve aydın olduğuna dikkati çekti. Asar, Baykurt’un ‘Edebiyat Kahvesi’ projesiyle çok sayıda yazar adayına yol gösterdiğini söylerken Baykurt’un yakın arkadaşlarından öğretmen ve yazar Kemal Yalçın ise Baykurt’u yazar, öğretmen ve sendikacı olarak tanımladı ve Baykurt’un bir eylem insanı olduğunu kaydetti.
Baykurt’un yazar olmaları için önemli katkıda bulunduğu arkadaşları Kemal Yalçın, Davut Yeşilmen, Mevlüt Asar ve Molla Demirel (soldan sağa).
YILANLARIN ÖCÜ, KOCA REN VE YARIM EKMEK
1929 yılında Burdur’un Yeşilova ilçesinin Akçaköyü’nde doğan Fakir Baykurt, Isparta Gönen Köy Enstitüsündeki öğreniminin ardından Gazi Eğitim Enstitüsünden mezun oldu. Türkiye’nin farklı yerlerinde öğretmenlik yaptı. Siyasi görüşleri ve sendika çalışmaları sebebiyle kovuşturmalara uğradı. 1979’da Duisburg’a yerleşip Türkçe öğretmeni olarak çalıştı. ‘Yılanların Öcü’, ‘Kaplumbağalar’, ‘Tırpan’, ‘Irazcanın Dirliği’, ‘Onuncu Köy’ ile Almanya’da yazdığı ‘Yüksek Fırınlar’, ‘Koca Ren’ ve ‘Yarım Ekmek’ önemli eserleri arasında yer alır.
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