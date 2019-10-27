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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Yunus ÜLGER / ESSEN
27.10.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Fakir Baykurt, ölümünün 20’nci yılında Essen’de anıldı

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Fakir Baykurt, ölümünün 20’nci yılında Essen’de anıldı

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Fakir Baykurt, yaşama gözlerini yumduğu Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen törenle anıldı.

TÜRK Edebiyat tarihine ‘Köy Romanları’ yazarı olan giren Fakir Baykurt, doğumunun 90, ölümünün 20’nci yılında yaşama veda ettiği Almanya’nın Essen kentinde anıldı. Duisburg Essen Üniversitesi’nin Essen yerleşkesindeki anma törenine yazarın çocukları Işık ve Tonguç Baykurt, dostları ve arkadaşları ile okurları katıldı. Duisburg Essen Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başkanı Prof. Kader Konuk, Baykurt’un toplumcu gerçekçi bir sanat anlayışla köy yaşamındaki sorunları işleyen romanlar yazdığını, Almanya’da da Türkiye kökenli işçilerin sorunlarını romanlaştırdığını söyledi.

Fakir Baykurt, ölümünün 20’nci yılında Essen’de anıldı
Işık Baykurt

BABAMIN ESERLERİ GÜL BAHÇESİ
Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt ise, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ettiği konuşmasında babasının eserlerini bir gül bahçesine benzettiğini belirterek, “Bunları hep birlikte koruyacağız ve gelecek kuşaklara aktaracağız” dedi.
Emekli öğretmen ve yazar Mevlüt Asar, Fakir Baykurt’un sadece bir yazar olmadığını, aynı zamanda iyi bir öğretmen ve aydın olduğuna dikkati çekti. Asar, Baykurt’un ‘Edebiyat Kahvesi’ projesiyle çok sayıda yazar adayına yol gösterdiğini söylerken Baykurt’un yakın arkadaşlarından öğretmen ve yazar Kemal Yalçın ise Baykurt’u yazar, öğretmen ve sendikacı olarak tanımladı ve Baykurt’un bir eylem insanı olduğunu kaydetti.

Fakir Baykurt, ölümünün 20’nci yılında Essen’de anıldı
Baykurt’un yazar olmaları için önemli katkıda bulunduğu arkadaşları Kemal Yalçın, Davut Yeşilmen, Mevlüt Asar ve Molla Demirel (soldan sağa).

YILANLARIN ÖCÜ, KOCA REN VE YARIM EKMEK
1929 yılında Burdur’un Yeşilova ilçesinin Akçaköyü’nde doğan Fakir Baykurt, Isparta Gönen Köy Enstitüsündeki öğreniminin ardından Gazi Eğitim Enstitüsünden mezun oldu. Türkiye’nin farklı yerlerinde öğretmenlik yaptı. Siyasi görüşleri ve sendika çalışmaları sebebiyle kovuşturmalara uğradı. 1979’da Duisburg’a yerleşip Türkçe öğretmeni olarak çalıştı. ‘Yılanların Öcü’, ‘Kaplumbağalar’, ‘Tırpan’, ‘Irazcanın Dirliği’, ‘Onuncu Köy’ ile Almanya’da yazdığı ‘Yüksek Fırınlar’, ‘Koca Ren’ ve ‘Yarım Ekmek’ önemli eserleri arasında yer alır.

Fakir Baykurt, ölümünün 20’nci yılında Essen’de anıldı



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