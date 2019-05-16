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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraf: Getty Images
16.05.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Failler aşırı sağcı ama saldırı ırkçılık değilmiş!

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Failler aşırı sağcı ama saldırı ırkçılık değilmiş!

Hollandalı avukat Alper Çınar ile hukukçu Noehad Aseban, 1999’dan bu güne ülkede camilere yönelik saldırılara ilişkin mahkeme kararlarını inceledi. Kesik domuz başı, kafası koparılmış oyuncak, boyalı saldırı, molotof kokteyli atılması gibi saldırılara muhatap olan camiler hakkında verilen kararlarda, faillerin aşırı sağcı olmasına rağmen ırkçılık ve ayrımcılıktan söz edilmiyor.

HOLLANDA’daki camilere yönelik saldırıların savcı ve hakimler tarafından genellikle ‘ayrımcılık’ olarak değerlendirilmiyor. Hollandalı avukat Alper Çınar ile hukukçu Noehad Aseban, 1999 yılından bu yana ülkede camilere yönelik saldırılara ilişkin verilen mahkeme kararlarını inceledi. Çınar ve Noehad’ın araştırması, Müslümanlara yönelik ayrımcılığı inceleyen sosyal bilimci Ineke van der Valk tarafından derlenen ‘Camiler hedef’ adlı kitapta yayınlandı.
Trouw gazetesine göre, Hollanda mahkemelerince verilen 27 karardan üçte ikisinde ayrımcılık ya da ırkçılıktan söz edilmiyor.
Çarşamba günü piyasaya çıkan kitaba göre, camilere saldırılar, şiddet içeren suçlardan kesik domuz başı ya da kafası koparılmış oyuncak bebek veya molotof kokteyli atmaya kadar bir çok olayı kapsıyor.

SORUNUN FARKINDA DEĞİLLER
Alper Çınar ve Noehad Aseban’a göre, inceledikleri davalarda camilere yönelik saldırların ayrımcılık kökenli olduğu açık. Çınar, mahkemenin kararında, “Failin aşırı sağcı görüşlere sahip olduğunun” belirtilmesine rağmen, saldırının bu nedenle gerçekleştirildiğine işaret edilmediğine dikkati çekiyor. Ayrımcılık kökenli şiddet olaylarının daha fazla ceza gerektirdiğini vurgulayan hukukçulara göre, Hollandalı hakim ve savcılar, henüz bu sorunun yeterince farkında değil. Çınar ve Aseban, mahkemelerin, ayrımcılık ve şiddetin hedefindeki grupların durumunu hafife aldığını düşünüyor.

KİTABI İNCELEYİP İDDİALARA YANIT VERECEĞİZ
Ulusal Savcılık Bürosu ve Adli Konsey sözcüsü, iddialara, araştırmanın yer aldığı kitabı inceledikten sonra, yanıt vereceklerini söyledi.
Hollanda’da 2016 yılında camilere yönelik 72 saldırı meydana geldi. 2017’de 20, geçen yıl 26 olay kaydedildi. 2016 yılında, ülkenin doğusundaki Enschede kentinde aşırı sağcı bir grup, içinde cemaatin bulunduğu sırada bir camiyi molotof kokteyli ile yakmaya çalıştı. Bu, camiye yönelik saldırıların ‘terörizm’ olarak değerlendirildiği tek olay.

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