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Faciaya, emniyet şeridine dalan TIR yol açmış

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
21.03.2018 - 10:14 | Son Güncelleme:

İngiltere’nin Luton şehrindeki Türk Kültür ve Eğitim Merkezi Başkanı Atilla Üstün’ün eşi Sevim Üstün ile annesi Ayşe Üstün’ün öldüğü, 10 yaşındaki kızı Zeynep Üstün’ün de ağır yaralandığı kazanan ayrıntıları belli oldu.

LUTON Türk Kültür ve Eğitim Merkezi Başkanı Atilla Üstün’ün oğlu Murat Üstün’ün kullandığı otomobilin, M25 otoyoluna çıktıktan sonra arka sol lastiği patladı.
Murat Üstün (25) de lastik değiştirmek istedi. Otomobilini emniyet şeridine alarak, dörtlü ışıklarını yakan Üstün, araçta bulunan 10 yaşındaki kız kardeşi Zeynep, 47 yaşındaki annesi Sevim ve 67 yaşındaki babaannesi Ayşe Üstün’ü otoyolun dışına çıkardı.
Bu sırada aynı yönde ancak aşırı süratli olduğu anlaşılan TIR, park halindeki aracın sağ arka tarafına çarparak birlikte yol kenarında bekleyenleri de altına alarak otoyolun dışına savurdu.

Faciaya, emniyet şeridine dalan TIR yol açmış

DUALAR KÜÇÜK ZEYNEP İÇİN
Pazartesi gecesi saat 23.20 sıralarında meydana gelen kazada Murat Üstün hafif yaralanırken annesi Sevim ile babaannesi Ayşe Üstün, olay yerinde can verdi. Kız kardeşi Zeynep ise ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Zeynep, kaldırıldığı London Kraliyet Hastanesi’nde bir dizi ameliyat geçirdi.

Faciaya, emniyet şeridine dalan TIR yol açmış

Kaza sonrası aynı aileden iki kişinin hayatını kaybetmesi İngiltere Türk toplumunda derin üzüntüye yol açarken ailenin oturduğu Luton’daki evleri ve Atilla Üstün’ün başkanı olduğu dernek merkezi taziyeye gelen ziyaretçi akınına uğradı.

Faciaya, emniyet şeridine dalan TIR yol açmış

BAŞKONSOLOSLUKTAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu’nun resmi Facebook sayfasında da başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda şöyle denildi: “Luton Türk Kültür ve Eğitim Merkezi Başkanı Sayın Atilla Üstün’ün eşi Sayın Sevim Üstün ve annesi Sayın Ayşe Üstün’ün elim bir trafik kazasında hayatlarını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendik.
Merhumelere Allah’tan rahmet, Atilla Bey ve tüm Üstün ailesine başsağlığı diliyoruz.”

Faciaya, emniyet şeridine dalan TIR yol açmış

Etiketler: İngiltere facia , Luton , TIR Türk aileyi yok etti
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