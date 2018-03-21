Faciaya, emniyet şeridine dalan TIR yol açmış

LUTON Türk Kültür ve Eğitim Merkezi Başkanı Atilla Üstün’ün oğlu Murat Üstün’ün kullandığı otomobilin, M25 otoyoluna çıktıktan sonra arka sol lastiği patladı.

Murat Üstün (25) de lastik değiştirmek istedi. Otomobilini emniyet şeridine alarak, dörtlü ışıklarını yakan Üstün, araçta bulunan 10 yaşındaki kız kardeşi Zeynep, 47 yaşındaki annesi Sevim ve 67 yaşındaki babaannesi Ayşe Üstün’ü otoyolun dışına çıkardı.

Bu sırada aynı yönde ancak aşırı süratli olduğu anlaşılan TIR, park halindeki aracın sağ arka tarafına çarparak birlikte yol kenarında bekleyenleri de altına alarak otoyolun dışına savurdu.

DUALAR KÜÇÜK ZEYNEP İÇİN

Pazartesi gecesi saat 23.20 sıralarında meydana gelen kazada Murat Üstün hafif yaralanırken annesi Sevim ile babaannesi Ayşe Üstün, olay yerinde can verdi. Kız kardeşi Zeynep ise ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Zeynep, kaldırıldığı London Kraliyet Hastanesi’nde bir dizi ameliyat geçirdi.

Kaza sonrası aynı aileden iki kişinin hayatını kaybetmesi İngiltere Türk toplumunda derin üzüntüye yol açarken ailenin oturduğu Luton’daki evleri ve Atilla Üstün’ün başkanı olduğu dernek merkezi taziyeye gelen ziyaretçi akınına uğradı.

BAŞKONSOLOSLUKTAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu’nun resmi Facebook sayfasında da başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda şöyle denildi: “Luton Türk Kültür ve Eğitim Merkezi Başkanı Sayın Atilla Üstün’ün eşi Sayın Sevim Üstün ve annesi Sayın Ayşe Üstün’ün elim bir trafik kazasında hayatlarını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Merhumelere Allah’tan rahmet, Atilla Bey ve tüm Üstün ailesine başsağlığı diliyoruz.”