Faciadan son anda kurtuldular
Almanya’nın Leipzig kentinde perşembe gecesi çıkan yangında, ikisi ağır 17 kişi yaralandı. Polis, yangının kundaklama sonucu çıktığından şüpheleniyor.
Almanya’nın Leipzig kentindeki Volkmarsdorf semtinde, çok sayıda ailenin yaşadığı bir binada perşembe gecesi yangın çıktı. Yangınla mücadele eden itfaiye erleri 29 kişiyi kurtarırken, ikisi ağır 17 kişi de yaralandı, bina ise kullanılamaz hale geldi.
İki bina sakini ise canlarını kurtarmak için yaklaşık 15 metre yükseklikteki çatıdan aşağıya atladı, ikisinin de kemikleri kırıldı. Bir anne ise son anda kendilerine yardım eden itfaiye erine camdan bebeğini vererek kurtarabildi.
Yetkililerin yaptığı araştırma sonucunda yangının merdivenlerden çıktığı belirlendi. Merdiven boşluğundaki çöp bidonunun ateşe verildiği ve bütün binaya yayıldığı belirtildi. İtfaiye sözcüsü kundaklama şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle