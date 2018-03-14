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Facebook ikisinin de hesabını kapattı

AA
14.03.2018 - 19:03 | Son Güncelleme:

Facebook, İngiltere’de İslam karşıtı aşırı sağcı grup Britain First’ün (Önce Britanya) sayfası ve grubun lideri Paul Golding ile yardımcısı Jayda Fransen’in kullanıcı hesaplarını kapattı.

FACEBOOK’tan yapılan açıklamada, hesaplardan yapılan paylaşımların sitenin standartlarını sürekli ihlal ettiği vurgulanarak, hesap sahiplerinin şirketin uyarılarını dikkate almamasının ardından hesapların iptal edildiği kaydedildi. 

Irk, din, cinsiyet ve diğer karakteristik özellikler temelinde insanlara yönelik nefret dolu paylaşımlara yönelik aktif şekilde her zaman harekete geçildiğini bildiren Facebook, tüm fikirlere açık bir platform olduğunu anımsatırken, siyasi görüşlerin ise nefret olmadan ifade edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
İngiltere Başbakanı Theresa May de gelişmelere ilişkin dün mecliste yaptığı açıklamada, Facebook’un kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. May, diğer teknoloji ve internet şirketlerinin de benzer adımları atmasını umduğunu dile getirdi.
Londra’nın Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, grubun “aşağılık ve nefret dolu” olduğunu vurguladı. Han açıklamasında, “Sosyal medya aracılığıyla toplumumuzda nefreti kışkırtan hasta niyetlerin kınanması gerekirken, Facebook’un da içeriklerini kaldırma kararı memnuniyetle karşıladı” değerlendirmesinde bulundu.
Grubun sayfası iki milyondan fazla kişi tarafından beğenilirken, ‘Britain First’ (Önce Britanya) adlı grubun lideri Paul Golding ile yardımcısı Jayda Fransen’in hesaplarını çok sayıda kişi takip ediyordu. Aşırı sağcı grubun yeni bir sayfa açmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor.
Bir diğer sosyal medya devi Twitter da geçen Aralık’ta grup ile yöneticilerinin hesaplarını nefret söylemi sebebiyle askıya almıştı.

Etiketler: Britain First , Paul Golding , Jayda Fransen , facebook , avrupadan haberler
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