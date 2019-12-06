Ezgi Sarıkcıoğlu kemanıyla Londra’yı büyüledi

QNB Finansbank ana sponsorluğunda 2017 yılından bu yana hem Çağdaş Eğitim Vakfı Genç Yetenekler programı hem de Dr. Nejat Eczacıbaşı ve başkanlığını Canan Maxton’un yaptığı Londra merkezli Talent Unlimited tarafından desteklenen Ezgi Sarıkcıoğlu, Greenwich bölgesindeki Charlton House’da, tüm biletlerin satıldığı muhteşem bir konser verdi.

İSTANBUL’A GİDİYOR

Birçok ödüle imza atan genç müzisyen, bu hafta da Royal College of Music’teki Arayllis Fleming salonunda sahne aldı. Sanatçı Sarıkcıoğlu, Japon piyanist Kumi Matsuo eşliğinde Janacek’in keman ve piyano sonatını seslendiren müzisyen dakikalarca alkışlandı. Türkiye’den gelen konser teklifini değerlendiren Ezgi Sarıkcıoğlu yılbaşında İstanbul’a gidiyor.