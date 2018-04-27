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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Facebook
27.04.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

Ezanın cami dışında duyulmasından rahatsız oldu!

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Ezanın cami dışında duyulmasından rahatsız oldu!

Norveç’te, üç partili koalisyon hükümeti ortaklarından olan ve ırkçı söylemleriyle bilinen İleri Görüş Partisi (Fremskrittspartiet-FrP), ülkedeki camilerin içerisinde okunan ezan sesinin dışarıdan duyulmasının engellenmesini istiyor.

Partinin Göçmen Politikalarından Sorumlu Sözcüsü Jon Helgheim, Norveç basınına yaptığı açıklamada, cami içerisinde okunan ezanın dışarıdan duyulmasının engellenmesine ilişkin tekliflerini hafta sonu yapılacak parti kongresinde tartışacaklarını belirtti. Helgheim, “İnsan hakları yasalarının bu konuda ne söylediği umurumda değil. Benim için önemli olan, camilerin yakınında ikamet eden kişilerin huzur ve sükunet içinde yaşaması, ezan ile rahatsız edilmemeliler. İnsan hakları sözleşmelerinde ezanı yasaklamaya karşı kurallar olması beni ilgilendirmiyor” dedi.

Ezanın cami dışında duyulmasından rahatsız oldu

MİNAREDEN OKUNMUYOR
Norveç’teki camilerde ezan minareden okunmuyor. Ezanın caminin içerisinde hoparlörlerle okunması nedeniyle ses dışarıdan da duyulabiliyor.
Ülkede, geçmiş dönemlerde de yine İleri Görüş Partisi tarafından ezanın engellenmesi gündeme gelmişti. Norveç Adalet Bakanlığınca o dönem yapılan açıklamada, ezanın din özgürlüğü kapsamına girdiği ve engellenmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu bildirilmişti.

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