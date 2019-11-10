Ezan okunmasın diye kabloyu kestiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriEzan okunmasın diye kabloyu kestiler
GeriAvrupa Ezan okunmasın diye kabloyu kestiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraflar: İHA
10.11.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Ezan okunmasın diye kabloyu kestiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ezan okunmasın diye kabloyu kestiler

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan, hoparlöre giden kablo kesilerek engellendi.

ÇOĞUNLUKLA Faslıların gittiği Mavi Cami’de, kimliği belli olmayan kişiler tarafından çatıdaki kablonun kesilmesi sonucu cuma namazı ezanı hoparlörden okunamadı. Caminin basın sözcüsü Nourdeen Wildeman, aylar önce duyurusu yapılan cuma namazı ezanının, hoparlöre giden kablonun kesilmesi nedeniyle okunamadığını ve gelecek haftaya ertelendiğini söyledi. Wildeman, ezan için halkın ve basının cami önünde beklediğini belirterek, ertelenme nedeniyle üzgün olduklarını aktardı.

‘SİSTEM ARIZASI SANDIK’
Ezan sesinin hoparlörden çıkmamasının ilk etapta sistemden kaynaklanan bir hata olduğunu zannettiklerini belirten Wildeman, “Namaz sonrası sebebini araştırdığımızda caminin çatısında hoparlöre giden bir kablonun kesildiğini fark ettik. Bunu yapan kişiyi bilmiyoruz. Muhtemelen ezanın hoparlörden okunmasına karşı olan birisi” dedi. Wildeman, kablonun bilerek kesildiğine dikkat çekerek, “Bugün cuma namazında bir sıkıntı yaşamamak için dün akşam ses sistemini kontrol ettik ve deneme yaptık. Kablo dün gece veya sabah kesilmiş olması lazım” ifadesini kullandı.

‘HAFTAYA CUMA NAMAZINDA...’
Son yıllarda ülkedeki camilere karşı birçok kez İslamofobik saldırı yapıldığına işaret eden Wildeman, “Bu durum farklı. Olayı fazla büyütmeden sadece bir kablonun kesilmesi olarak görmek istiyoruz. Önceliğimiz kabloyu tamir edip haftaya cuma namazında tekrar denemek” diye konuştu. Wildeman, olayla ilgili polise şikâyette bulunmayı düşündüklerini dile getirdi. Anayasada güvence altına alınarak dini inancın özgürce yaşanması öngörülen Hollanda’da, 1980’li yıllarda düzenlenen yasa ile ibadet sırasında dinlerin kendi inancına göre çağrı yapılmasına izin verildi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle