Ezan okunmasın diye kabloyu kestiler
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan, hoparlöre giden kablo kesilerek engellendi.
ÇOĞUNLUKLA Faslıların gittiği Mavi Cami’de, kimliği belli olmayan kişiler tarafından çatıdaki kablonun kesilmesi sonucu cuma namazı ezanı hoparlörden okunamadı. Caminin basın sözcüsü Nourdeen Wildeman, aylar önce duyurusu yapılan cuma namazı ezanının, hoparlöre giden kablonun kesilmesi nedeniyle okunamadığını ve gelecek haftaya ertelendiğini söyledi. Wildeman, ezan için halkın ve basının cami önünde beklediğini belirterek, ertelenme nedeniyle üzgün olduklarını aktardı.
‘SİSTEM ARIZASI SANDIK’
Ezan sesinin hoparlörden çıkmamasının ilk etapta sistemden kaynaklanan bir hata olduğunu zannettiklerini belirten Wildeman, “Namaz sonrası sebebini araştırdığımızda caminin çatısında hoparlöre giden bir kablonun kesildiğini fark ettik. Bunu yapan kişiyi bilmiyoruz. Muhtemelen ezanın hoparlörden okunmasına karşı olan birisi” dedi. Wildeman, kablonun bilerek kesildiğine dikkat çekerek, “Bugün cuma namazında bir sıkıntı yaşamamak için dün akşam ses sistemini kontrol ettik ve deneme yaptık. Kablo dün gece veya sabah kesilmiş olması lazım” ifadesini kullandı.
‘HAFTAYA CUMA NAMAZINDA...’
Son yıllarda ülkedeki camilere karşı birçok kez İslamofobik saldırı yapıldığına işaret eden Wildeman, “Bu durum farklı. Olayı fazla büyütmeden sadece bir kablonun kesilmesi olarak görmek istiyoruz. Önceliğimiz kabloyu tamir edip haftaya cuma namazında tekrar denemek” diye konuştu. Wildeman, olayla ilgili polise şikâyette bulunmayı düşündüklerini dile getirdi. Anayasada güvence altına alınarak dini inancın özgürce yaşanması öngörülen Hollanda’da, 1980’li yıllarda düzenlenen yasa ile ibadet sırasında dinlerin kendi inancına göre çağrı yapılmasına izin verildi.
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