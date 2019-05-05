Eyüp Sultan Camii törenle açıldı
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti sınırları içinde kalan Bramsche’de Eyüp Sultan Camii’nin açılışını yaptı.
Törene Hannover Konsolos Muavini Mehmet Fidan, DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek, Hannover Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Köftürcü, Aşağı Saksonya ve Bremen DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Dr. Ali İhsan Ünlü, Bramsche Belediye Başkanı Heiner Palmann, Osnabrück Emniyet Müdürü Andrea Menke ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri katıldı. Törende, Bramsche DİTİB Eyüp Sultan Cami din görevlisi Mehmet Demirci dua okurken, Cami Derneği Başkanı Ahmet Irmak ise konuşmasında caminin yapımında katkısı bulunan yerel yönetim ile hayırseverlere teşekkür etti.
Ahmet Dilek
DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek ise şunları söyledi: “Almanya’daki camilerimiz Türkiye’deki camilerimizden çok daha farklı fonksiyonlar içermektedir. Almanya’daki camilerimiz örnektir aslında. Camilerimizde hayata dair her şey vardır. Yani camilerimiz toplumun ihtiyaç duyduğu bütün sosyal hizmetlerin yürütüldüğü merkezler durumunda. İnsanlarımız el birliği, gönül birliği yapınca, emekler birbirlerine eklenince ne kadar güzel hayırlar ve bereketlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Ve böyle bir caminin buradaki varlığını sahiplenen, buradaki çok kıymetli belediye başkanımıza, emniyet teşkilatımıza, değerli Alman dostlarımıza minnet borçluyuz. DİTİB, Almanya’da 900’ün üzerinde derneği ile Müslümanlara hizmet sunan ve 40 yılı aşan bir hizmet hikayesi olan bir teşkilattır.”
‘KAPISI HERKESE AÇIK OLACAK’
Törende konuşan Bramsche Belediye Başkanı Heiner Pahlmann ise şunları söyledi: “Sizler bizim şehrimizin vazgeçilmez ve köklü bir parçası olmakla birlikte, çok kültürlü şehrimize renk katmaktasınız. Burası sizler için dininizi ve geleneklerinizi yaşayabileceğiniz, yaşatabileceğiniz bir yerdir. Burası Müslüman kimliğinizi yaşayabileceğiniz bir yerdir. Cami, diğer milletlerden olan Müslümanlar ve Bramsche-Hesepe’deki mülteci kampında bulunan Müslümanlar için de önemli bir buluşma merkezi oldu. Buranın kapısı diğer dinlere mensup olanlar için de açıktır.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle