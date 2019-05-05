Eyüp Sultan Camii törenle açıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriEyüp Sultan Camii törenle açıldı
GeriAvrupa Eyüp Sultan Camii törenle açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / AA
05.05.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Eyüp Sultan Camii törenle açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eyüp Sultan Camii törenle açıldı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti sınırları içinde kalan Bramsche’de Eyüp Sultan Camii’nin açılışını yaptı.

Törene Hannover Konsolos Muavini Mehmet Fidan, DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek, Hannover Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Köftürcü, Aşağı Saksonya ve Bremen DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Dr. Ali İhsan Ünlü, Bramsche Belediye Başkanı Heiner Palmann, Osnabrück Emniyet Müdürü Andrea Menke ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri katıldı. Törende, Bramsche DİTİB Eyüp Sultan Cami din görevlisi Mehmet Demirci dua okurken, Cami Derneği Başkanı Ahmet Irmak ise konuşmasında caminin yapımında katkısı bulunan yerel yönetim ile hayırseverlere teşekkür etti.

Eyüp Sultan Camii törenle açıldı

Ahmet Dilek

DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek ise şunları söyledi: “Almanya’daki camilerimiz Türkiye’deki camilerimizden çok daha farklı fonksiyonlar içermektedir. Almanya’daki camilerimiz örnektir aslında. Camilerimizde hayata dair her şey vardır. Yani camilerimiz toplumun ihtiyaç duyduğu bütün sosyal hizmetlerin yürütüldüğü merkezler durumunda. İnsanlarımız el birliği, gönül birliği yapınca, emekler birbirlerine eklenince ne kadar güzel hayırlar ve bereketlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Ve böyle bir caminin buradaki varlığını sahiplenen, buradaki çok kıymetli belediye başkanımıza, emniyet teşkilatımıza, değerli Alman dostlarımıza minnet borçluyuz. DİTİB, Almanya’da 900’ün üzerinde derneği ile Müslümanlara hizmet sunan ve 40 yılı aşan bir hizmet hikayesi olan bir teşkilattır.”

Eyüp Sultan Camii törenle açıldı

‘KAPISI HERKESE AÇIK OLACAK’
Törende konuşan Bramsche Belediye Başkanı Heiner Pahlmann ise şunları söyledi: “Sizler bizim şehrimizin vazgeçilmez ve köklü bir parçası olmakla birlikte, çok kültürlü şehrimize renk katmaktasınız. Burası sizler için dininizi ve geleneklerinizi yaşayabileceğiniz, yaşatabileceğiniz bir yerdir. Burası Müslüman kimliğinizi yaşayabileceğiniz bir yerdir. Cami, diğer milletlerden olan Müslümanlar ve Bramsche-Hesepe’deki mülteci kampında bulunan Müslümanlar için de önemli bir buluşma merkezi oldu. Buranın kapısı diğer dinlere mensup olanlar için de açıktır.”

Eyüp Sultan Camii törenle açıldı

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Bakan Altmaier’in annesi vefat etti

1 yıldır aranıyordu, derin dondurucuda bulundu

Merkel, AB'nin yeni başkanı mı oluyor?

5 bin yıllık Troya, Almanların kaçırdığı, Rusların savaş ganimeti olarak ülkesine götürdüğü hazineleri bekliyor