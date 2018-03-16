Eyaletlerin uyum bakanları toplandı

TOPLANTI, federal hükümetin temsilcileriyle birlikte, başarılı bir uyum ve bununla ilgili zorlukların ön koşulları konusunda tavsiyeler bulunmayı amaçlıyor. Toplantını sonuçları basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak.
Toplantıya şu bakanlar katıldı: Thüringen’den Dieter Lauinger, Rheinland Pfalz’dan Christiane Rohleder, KRV’den Joachim Damga, Mecklenburg Vorpommern’den Stefanie Drese, Schleswig Holstein’dan Torsten Geerdts, Hamburg’tan Melanie Leonhard, Baden-Württemberg’ten Manfred Lucha, Saksonya-Anhalt’tan Petra Grimm Benne, Berlin’den Elke Breitenbach, Federal Uyum Komisyonu’ndan Annette Widmann-Mauz, Hessen’den Kai Klose, Bavyera’dan Emilia Müller, Bremen’den Anja Stahmann, Saarland’dan Monika Bachmann ve Aşağı Saksonya’dan Heiger Scholz.