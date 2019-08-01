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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
01.08.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Eyaletlere 5.5 milyar Euro ‘yuva’ yardımı

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Eyaletlere 5.5 milyar Euro ‘yuva’ yardımı

Almanya’da federal hükümet, eyaletlerin çocuk yuvası yükünü azaltmak için mali yardımda bulunacak. 2022 yılına kadar 16 eyaletteki çocuk yuvalarında kullanılmak 5.5 milyar Euro aktarılacak. Bu parayla hem yeni çocuk yuvaları açılacak hem yeni eğitmenler istihdam edilecek hem de velilerin ödediği aylık ücret düşecek.

Eyaletlere 5.5 milyar Euro ‘yuva’ yardımıÇOCUK yuvalarının kalitesini artırmak amacıyla eyaletlere yapılan yardımı Bavyera hükümeti az buldu. Yardımın daha yüksek olması gerektiğini belirten CSU’lu Eyalet Sosyal Bakanı Kerstin Schreyer, “Yuvalardaki kalitenin süreklilik arz etmesi için yardımın da sürekli olması şart. Ben federal hükümetten daha fazla sorumluluk almasını bekliyorum” dedi.
Almanya’da uzun yıllardan beri yuvalarda yer sıkıntısı ve personel azlığından şikâyet ediliyor. Öte yandan ailelerin ödediği aylık pay da yüksek bulunuyor. Yapılan bir kamuoyu yoklamasında da 16 eyaletin 11’inde ailelerin aylık ödediği yuva ücretinin yüksek olduğu ortaya çıktı.

‘AİLELERİN PAYI DÜŞÜRÜLMESİN’
Federal hükümetin bu yıl için eyaletlere ödemeyi taahhüt ettiği 493 milyon Euro’nun henüz verilmediği de ortaya çıktı. Hükümet, yapılacak para yardımı konusunda 11 eyaletten onay alırken, diğer beş eyaletin de onay vermesini bekliyor. Tüm eyaletler alınan kararı onayladıktan sonra eyaletlere para aktarılacak.
Alman Belediyeler Birliği ise federal hükümetin eyaletlere yapacağı mali yardımdan sonra ailelerin çocuk yuvası için ödediği ücretin düşürülmemesini istedi. Eyalet hükümetleri yardım sonrası ailelerden daha düşük katkı payı alacaklarını duyurmaları üzerine açıklama yapan Alman Belediyeler Birliği, “Daha kaliteli eğitim mi yoksa para mı” diye ailelere soru sordu. Yapılan açıklamada yuvalardaki eğitim kalitesi için ailelerin katkı payı ödemelerinin önemli olduğu da vurgulandı.

 

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