Eyaletler Meclisi uçağa ‘evet’ trene ‘hayır’ dedi
Federal hükümetin İkilim Koruma Yasası’nın vergilerle ilgili kısmı Eyaletler Meclisi tarafından bütçeye mali yük getireceği gerekçesiyle kabul edilmedi. Ancak Eyalet Meclisi, uçak biletlerindeki KDV oranının yükseltilmesini onayladı.
BUGÜNKÜ oturumda İklim Koruma Yasası’nı gündemine alan Eyaletler Meclisi üyeleri, tren biletlerinindeki Katma Değer Vergisi’nin (KDV) indirilmesi, bina temizliklerinde verilecek teşvikler ve bir şehirden başka bir şehre düzenli olarak işe giden çalışanlara verilen desteğin yükseltilmesi gibi düzenlemeleri kabul etmedi. Bu alanlarda yapılacak düzenlemelerin eyalet hükümetlerine ek maliyetler sağlayacağı ve bu maliyetlerin federal bütçeden karşılanmasının açıkça yer almaması nedeniyle yasanın bu bölümlerini veto etti. Eyaletler Meclisi, çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle yolcuların uçak yerine trenleri tercih etmeye teşvik edilmesi amacıyla uçak biletlerindeki KDV oranının yükseltilmesini ise onayladı.
YEŞİLLER’İN ORTAK OLDUĞU HÜKÜMETLER
Eyaletler Meclisi’nin yasanın bazı bölümlerini veto etmesi üzerine federal hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada yasanın veto edilen maddeleriyle ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağı belirtildi. Federal hükümet Noel Bayramı öncesi Eyaletler Meclisi’nin itiraz ettiği bölümleri düzelmeyi planlıyor. İklim Koruma Yasası’na, Eyaletler Meclisi’nde, Yeşiller’in iktidarda olduğu eyaletlerin hükümet temsilcileri itiraz etti. Yeşiller 16 eyaletin 10’unda koalisyon ortaklığı yapıyor.
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