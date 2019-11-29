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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
29.11.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Eyaletler Meclisi uçağa ‘evet’ trene ‘hayır’ dedi

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Eyaletler Meclisi uçağa ‘evet’ trene ‘hayır’ dedi

Federal hükümetin İkilim Koruma Yasası’nın vergilerle ilgili kısmı Eyaletler Meclisi tarafından bütçeye mali yük getireceği gerekçesiyle kabul edilmedi. Ancak Eyalet Meclisi, uçak biletlerindeki KDV oranının yükseltilmesini onayladı.

BUGÜNKÜ oturumda İklim Koruma Yasası’nı gündemine alan Eyaletler Meclisi üyeleri, tren biletlerinindeki Katma Değer Vergisi’nin (KDV) indirilmesi, bina temizliklerinde verilecek teşvikler ve bir şehirden başka bir şehre düzenli olarak işe giden çalışanlara verilen desteğin yükseltilmesi gibi düzenlemeleri kabul etmedi. Bu alanlarda yapılacak düzenlemelerin eyalet hükümetlerine ek maliyetler sağlayacağı ve bu maliyetlerin federal bütçeden karşılanmasının açıkça yer almaması nedeniyle yasanın bu bölümlerini veto etti. Eyaletler Meclisi, çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle yolcuların uçak yerine trenleri tercih etmeye teşvik edilmesi amacıyla uçak biletlerindeki KDV oranının yükseltilmesini ise onayladı.

Eyaletler Meclisi uçağa ‘evet’ trene ‘hayır’ dedi

YEŞİLLER’İN ORTAK OLDUĞU HÜKÜMETLER
Eyaletler Meclisi’nin yasanın bazı bölümlerini veto etmesi üzerine federal hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada yasanın veto edilen maddeleriyle ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağı belirtildi. Federal hükümet Noel Bayramı öncesi Eyaletler Meclisi’nin itiraz ettiği bölümleri düzelmeyi planlıyor. İklim Koruma Yasası’na, Eyaletler Meclisi’nde, Yeşiller’in iktidarda olduğu eyaletlerin hükümet temsilcileri itiraz etti. Yeşiller 16 eyaletin 10’unda koalisyon ortaklığı yapıyor.

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