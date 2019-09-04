‘Everest’e tırmanan karıncanın yolu gibi uzun ve meşakkatli’
‘Alman Ulusal Ödülü’ bu yıl, nazi döneminde kız kardeşiyle birlikte Auschwitz toplama kampında esir tutulan 94 yaşındaki Anita Lasker Wallfisch’e verildi. Wallfisch’e ödülünü, Berlin’deki tarihi Fransız Kilisesi’nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier takdim etti.
ALMANYA’nın eski Cumhurbaşkanı Horst Köhler’in de katıldığı törende, Wallfisch’in hayatını ve yaşadıklarını, Cumhurbaşkanı Steinmeier anlattı. Steinmeier konuşmasında, Wallfisch’e, özellikle genç kuşak Almanlara, hoşgörü, antisemitizm, dışlanma ve karşılıklı anlayış konularını anlatırken gösterdiği çabadan dolayı teşekkür etti. Ödül töreninde konuşan Lasker Wallfisch ise ırkçılıkla mücadeleyi Everest Dağı’na tırmanmak isteyen karıncanın önündeki yol kadar uzun ve meşakkatli olduğunu söyledi.1997’DEN BERİ VERİLİYOR
Bu yıl ayrıca ‘Alman Ulusal Teşvik Ödülü’ de verildi. Teşvik ödülü, Düsseldorf’ta kurulan, Müslüman ile Yahudi toplumunun barış ve huzur içinde birlikte yaşamaları için çalışmalar yürüten ‘JUMU’ adlı inisiyatife verildi.
İki ödül de Alman Ulusal Vakfı tarafından veriliyor. Vakıf, Doğu Almanya ile Batı Almanya’nın birlikte kalkınması ve gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla kuruldu. ‘Alman Ulusal Ödülü’ ise 1997 yılından beri veriliyor. Vakıf tarafından ödüle layık olan kişi ve kuruluşlara çalışmalarında kullanmak üzere 30 bin Euro da para ödülü veriyor.
ÖĞRENCİLERE NAZİLERİ ANLATIYOR
Wallffisch, 1943 yılında Auschwitz toplama kampında kız kardeşiyle birlikte esir tutuldu. Ardından Bergen Belsen’deki toplama kampına alındı. Burada İngiliz askerleri tarafından kurtarılan Wallfisch, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Londra’ya yerleşti. Ancak 25 yıldır Alman okullarında öğrencilere nazi döneminde toplama kamlarında yaşadıklarını ve ırkçılığın ne kadar kötü olduğunu anlatıyor.
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