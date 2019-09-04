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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
04.09.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

‘Everest’e tırmanan karıncanın yolu gibi uzun ve meşakkatli’

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‘Everest’e tırmanan karıncanın yolu gibi uzun ve meşakkatli’

‘Alman Ulusal Ödülü’ bu yıl, nazi döneminde kız kardeşiyle birlikte Auschwitz toplama kampında esir tutulan 94 yaşındaki Anita Lasker Wallfisch’e verildi. Wallfisch’e ödülünü, Berlin’deki tarihi Fransız Kilisesi’nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier takdim etti.

ALMANYA’nın eski Cumhurbaşkanı Horst Köhler’in de katıldığı törende, Wallfisch’in hayatını ve yaşadıklarını, Cumhurbaşkanı Steinmeier anlattı. Steinmeier konuşmasında, Wallfisch’e, özellikle genç kuşak Almanlara, hoşgörü, antisemitizm, dışlanma ve karşılıklı anlayış konularını anlatırken gösterdiği çabadan dolayı teşekkür etti. Ödül töreninde konuşan Lasker Wallfisch ise ırkçılıkla mücadeleyi Everest Dağı’na tırmanmak isteyen karıncanın önündeki yol kadar uzun ve meşakkatli olduğunu söyledi.

‘Everest’e tırmanan karıncanın yolu gibi uzun ve meşakkatli’
1997’DEN BERİ VERİLİYOR
Bu yıl ayrıca ‘Alman Ulusal Teşvik Ödülü’ de verildi. Teşvik ödülü, Düsseldorf’ta kurulan, Müslüman ile Yahudi toplumunun barış ve huzur içinde birlikte yaşamaları için çalışmalar yürüten ‘JUMU’ adlı inisiyatife verildi.
İki ödül de Alman Ulusal Vakfı tarafından veriliyor. Vakıf, Doğu Almanya ile Batı Almanya’nın birlikte kalkınması ve gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla kuruldu. ‘Alman Ulusal Ödülü’ ise 1997 yılından beri veriliyor. Vakıf tarafından ödüle layık olan kişi ve kuruluşlara çalışmalarında kullanmak üzere 30 bin Euro da para ödülü veriyor.

‘Everest’e tırmanan karıncanın yolu gibi uzun ve meşakkatli’
ÖĞRENCİLERE NAZİLERİ ANLATIYOR
Wallffisch, 1943 yılında Auschwitz toplama kampında kız kardeşiyle birlikte esir tutuldu. Ardından Bergen Belsen’deki toplama kampına alındı. Burada İngiliz askerleri tarafından kurtarılan Wallfisch, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Londra’ya yerleşti. Ancak 25 yıldır Alman okullarında öğrencilere nazi döneminde toplama kamlarında yaşadıklarını ve ırkçılığın ne kadar kötü olduğunu anlatıyor.

‘Everest’e tırmanan karıncanın yolu gibi uzun ve meşakkatli’

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