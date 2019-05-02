Eve balkondan girmek istedi, canından oldu
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti sınırları içinde kalan Altena kentinde evine balkondan girmeye çalışan bir kişi, düşerek yaşamını yitirdi.
POLİSTEN alınan bilgiye göre çarşamba akşamı evine dönen 39 yaşındaki adam, anahtarlarının yanında olmadığını fark edince açık olan balkon kapısından girmek istedi. Ancak duvara tırmanmaya çalışan adam dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada olayı görenler ise hemen ilk yardım ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri yaralı adama müdahale etmesine rağmen kurtaramadı. Talihsiz adam olay yerinde yaşamını yitirdi.
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