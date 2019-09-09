Ev vergisini kiracı değil, ev sahibi ödeyecek!
Berlin Eyalet Hükümeti, son yıllarda kiralardaki fahiş artış nedeniyle kiracıların üzerindeki yükü hafifletmek için Eyaletler Meclisi’nin inisiyatif alarak bir yasa çıkarmasını amaçlıyor. Çıkacak yasa ev vergilerini kiracının değil ev sahibinin ödemesini öngörüyor.
ALMANYA’da ev vergileri, çöp, temizlik ve ısınma gibi yan giderleri kiracılar ödüyor. Bir de üstüne son yıllarda Berlin ve diğer büyük şehirlerde kiraların fahiş oranda artması kiracının sırtındaki kamburu artırdı. Kiracının bu yükünü hafifletmek için Eyaletler Meclisi, Berlin eyalet hükümetinin istediği doğrultuda inisiyatif alıp yasa çıkarırsa kiralarda kısmı bir indirim sağlanmış olacak. Berlin Eyalet Senatörü Dirk Behrendt “Ev sahipleri vergiyi kiracılara yüklüyor. Bizim istediğimiz yönde yasa çıkması durumunda kiracılar bir ek yükten kurtulacak” dedi.
‘VERGİLERİ DÜŞÜRSÜN!’
SPD, kiracıların vergiden kurtulmasının önemli olduğunu ve talebi desteklediğini belirtirken, CDU milletvekili Jan Markco Luczak, girişimin kiracıları büyük bir yükten kurtaramayacağını ileri sürdü. Luczak, “Berlin hükümeti böyle bir girişim yerine, vergileri düşürmeyi amaçlasın” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle