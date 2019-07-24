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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Al i VARLI/ BERLİN
24.07.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Ev fiyatları en çok Köln’de, kiralar Berlin’de arttı

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Ev fiyatları en çok Köln’de, kiralar Berlin’de arttı

Almanya’nın büyük şehirlerinde kira artışlarının önüne geçmek için alınan önlemler sonuç verdi. Kiralar ortalama yüzde 2.3 artarken konut fiyatları yüzde 6,7 yükseldi.

ALMANYA'da kira aratışlarının önüne geçmek için alınan önlemler sonuç verdi. Büyük şehirlerde kira artışları düşük kaldı. Sekiz büyük şehirde ortalama kiralara yüzde 2.3 oranında zam yapıldı. Kiralara oranla konut satış fiyatları daha çok arttı. Konut satış fiyatları ortalama yüzde 6.7 oranında yükseldi.
Berlin, Köln, Leipzig, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Münih ve Düsseldorf kentlerinde 1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasında konut fiyatlarını ve kira artışını mercek altına alan Jones Lang LaSalle adlı danışma şirketinin verdiği bilgiye göre, kira artışında Berlin başı çekiyor.

BERLİN’DE METREKARESİ 12 EURO 20 CENT
Başkentte son bir yıl içinde kiralar ortalama 4.7 oranında artış gösterdi. Yüzde 5.4 artışla Berlin'i Frankfurt, yüzde 3 ile Köln ve yüzde 2.4 ile Hamburg izledi. Leipzig'de son bir yılda kiralar yüzde 1.4, Düsseldorf'ta yüzde 1.3, Münih'te ve Stuttgart'ta ise yüzde 1 oranında zamlandı. Münih'te yan giderler dışında bir konut ortalama metrekaresi 19 Euro 45 Cent karşılığında kiralanırken, bu rakam Frankfurt'ta 15 Euro 5 Cent. Berlin'de ise metrekareye kiracılar ortalama 12 Euro 20 Cent ödüyor.

SON 5 YILIN EN DÜŞÜĞÜ
En çok kont satış fiyatları ise Köln'de arttı. Köln'de ortalama konut fiyatları bir yıl içinde yüzde 10.3 oranında artış gösterdi. Köln'ü 7.9 oranla Düsseldorf izledi. Frankfurt konut fiyatları artan şehirler sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Bu kentte bir yıl içinde konut fiyatlarında yüzde 6.8 oranında artış meydana geldi. Münih ve Leipzig'de 5.9, Hamburg ve Berlin'de 5.7 oranında artış olurken, Stuttgart'ta geçen yıl fiyatlar yüzde 4.9 oranında yükseldi. Bir yıl içinde sekiz büyük şehirde ortalama konut satış fiyatları yüzde 6.7 oranında arttı. Bu rakam son beş yıl ile karşılaştırıldığında ise düşük kaldı. Son beş yılda Almanya'da konut satış fiyatları ortalama yüzde 8.3 olarak gerçekleşmişti.

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