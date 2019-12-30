Eurowings’te grev başladı: 180 uçuş iptal!

ALMANYA’da UFO’nun çağrısına uyan sendika üyeleri, üç günlük uyarı grevine başladı. Gece yarısı grevin başladığını duyuran UFO Sözcüsü Nicoley Baulies, greve çok sayıda havaalanının katıldığını ve grevin çarşamba gece yarısına kadar devam edeceğini açıkladı. Daha önce 170 kadar uçuşun iptal edildiğini açıklayan Eurowings yönetimi ise iptal edilen uçuş sayısının 180’i bulacağını kaydetti.





YÜZDE 15’İ ETKİLENECEK

Eurowings’ten yapılan açıklamada üç gün içinde planlanan bin 200 uçuşun binden fazlasının gerçekleşeceğini belirtirken, uçuşların yüzde 15’inin ise yapılamayacağı duyuruldu. İptal edilen uçuşların Köln-Bonn, Berlin Tegel, Düsseldorf, Münih ve Hamburg havaalanlarındaki uçuşlar olduğu da açıklamada yer aldı. Büyük oranda Almanya içi uçuşlar iptal edilirken, Avusturya ve İsviçre’ye yapılması planlanan bazı uçuşlar da grev nedeniyle yapılamıyor.

‘ANLAŞMAYA YANAŞMIYOR’

Eurowings yönetimi UFO sendikasını uzlaşmadan kaçındığını ve anlaşmaya yanaşmadığını açıkladı. Sendika yönetimi ise işverenin çalışanların ücretlerini talepleri doğrultusunda artırmaması ve çalışma koşullarının iyileştirilmemesi durumunda grevi genişleteceklerini söyledi.