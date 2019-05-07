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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
07.05.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

Europa Orient & Doğu Batı Dostluk Rallisi Heilborn'dan start alacak

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Europa Orient & Doğu Batı Dostluk Rallisi Heilborn'dan start alacak

Bu yıl 14. düzenlenecek Europa Orient & Doğu Batı Dostluk Rallisi 11 Mayıs'ta Heilborn'dan start alacak. Beş etaptan oluşan rallinin finali KKTC'de yapılacak.

KLASİK otomobillerin yer aldığı Europa Orient & Doğu Batı Dostluk Rallisi'nin 14'üncüsü bu yıl Almanya'da start alacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bulacak. Almanya, Türkiye ve KKTC de dahil 14 ülkeyi kapsayan ralli, beş etaptan oluşuyor.

Europa Orient & Doğu Batı Dostluk Rallisi Heilborndan start alacak

GÖBEKLİTEPE'DE GÜZARGAHA ALINDI 
Türkiye'nin tanıtımına katkı sunan rallinin tanıtımı Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın katılımıyla yapıldı. Büyükelçilik'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükelçi Aydın “Klasik otomobillerle yapılan önemli bir ralli. 14 ülkeyi kapsıyor. Türkiye'nin 27 kentinden geçecek. Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle Alman dostlarımız bu yıl Türkiye'de ramazanı da yaşayacak. İftar sofralarına konuk olup kültürümüzü yakından tanıma fırsatı bulacak. Bu yılki yarışın bir özeliliği de cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce kurtuluş savaşını başlattığı Samsun'a da ralliciler uğrayacak. Ayrıca dünya mirası listesinde yer alan Göbeklitepe'de güzargaha alındı. Göbeklitepe'nin tanıtımına da ralli katkı sunacak” dedi.

Europa Orient & Doğu Batı Dostluk Rallisi Heilborndan start alacak

OTOMOBİLLER BAĞIŞLANACAK
Europa Orient & Doğu Batı Dostluk Rallisi Başkanı Nadir Serin'de basın toplantısında şu bilgileri verdi: “Startı bu yıl Heilborn'dan 11 Mayıs'ta vereceğiz. Üç hafta boyunca 12 bin kilometre yol yapacağız. Gürcistan, İran ve KKTC de bu yıl etaplarda yer alıyor. 100 araç ile 45 takım ve 170 sürücü ralliye katılıyor. Son etabımız ve finalimiz KKTC'de gerçekleşecek. Ralliye katılan otomobiller KKTC'de satışa çıkarılacak. Otomobillerin satışından elde edilecek tüm gelir de KKTC'deki sosyal projelere bağışlanacak” dedi. Ralliye Türk ve Alman yarışmacıların dışında İsrailli, Amerikalı, İsviçreli ve Avusturyalı takımlar da yer alıyor.

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