Europa Orient & Doğu Batı Dostluk Rallisi Heilborn'dan start alacak
Bu yıl 14. düzenlenecek Europa Orient & Doğu Batı Dostluk Rallisi 11 Mayıs'ta Heilborn'dan start alacak. Beş etaptan oluşan rallinin finali KKTC'de yapılacak.
KLASİK otomobillerin yer aldığı Europa Orient & Doğu Batı Dostluk Rallisi'nin 14'üncüsü bu yıl Almanya'da start alacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bulacak. Almanya, Türkiye ve KKTC de dahil 14 ülkeyi kapsayan ralli, beş etaptan oluşuyor.
GÖBEKLİTEPE'DE GÜZARGAHA ALINDI
Türkiye'nin tanıtımına katkı sunan rallinin tanıtımı Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın katılımıyla yapıldı. Büyükelçilik'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükelçi Aydın “Klasik otomobillerle yapılan önemli bir ralli. 14 ülkeyi kapsıyor. Türkiye'nin 27 kentinden geçecek. Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle Alman dostlarımız bu yıl Türkiye'de ramazanı da yaşayacak. İftar sofralarına konuk olup kültürümüzü yakından tanıma fırsatı bulacak. Bu yılki yarışın bir özeliliği de cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce kurtuluş savaşını başlattığı Samsun'a da ralliciler uğrayacak. Ayrıca dünya mirası listesinde yer alan Göbeklitepe'de güzargaha alındı. Göbeklitepe'nin tanıtımına da ralli katkı sunacak” dedi.
OTOMOBİLLER BAĞIŞLANACAK
Europa Orient & Doğu Batı Dostluk Rallisi Başkanı Nadir Serin'de basın toplantısında şu bilgileri verdi: “Startı bu yıl Heilborn'dan 11 Mayıs'ta vereceğiz. Üç hafta boyunca 12 bin kilometre yol yapacağız. Gürcistan, İran ve KKTC de bu yıl etaplarda yer alıyor. 100 araç ile 45 takım ve 170 sürücü ralliye katılıyor. Son etabımız ve finalimiz KKTC'de gerçekleşecek. Ralliye katılan otomobiller KKTC'de satışa çıkarılacak. Otomobillerin satışından elde edilecek tüm gelir de KKTC'deki sosyal projelere bağışlanacak” dedi. Ralliye Türk ve Alman yarışmacıların dışında İsrailli, Amerikalı, İsviçreli ve Avusturyalı takımlar da yer alıyor.
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