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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Facebook
16.07.2018 - 14:26, Son Güncelleme:

Euro diye yola çıktılar, İslam düşmanlığı ile devam ettiler... Şimdi sırada Türkler var

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Euro diye yola çıktılar, İslam düşmanlığı ile devam ettiler... Şimdi sırada Türkler var

Aşırı sağcı parti AfD’nin Federal Milletvekili Martin Hohmann’ın Alman milli takımındaki Türkiye kökenli oyuncuları hedef alan paylaşımıyla tartışma yarattı.

HOHMANN, Facebook’ta, “Ölü kurbağa, gri forma ve Osmanlı politikacılarıyla bir kare. Türkler milli takımda olmak zorunda mı?” ifadelerinin yer aldığı bir afiş görseli paylaştı. Paylaşımının altına da, “Gelecek dünya kupası için sahada kurbağa, gri forma ve Osmanlı politikacılarıyla özçekim istemiyorum. Ülkemiz için kalpten futbol oynayan gerçek bir Alman milli takımı istiyorum” yorumunu yazdı.

Açıklamaya tepki gösteren eski Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu, AfD’nin İslam düşmanlığından sonra artık Türk düşmanlığına başladığını belirtti. AfD’nin bundan böyle Türk düşmanlığını açıkça dillendireceğini ifade eden Mutlu, şöyle devam etti:
“Para birimi euroya karşı kurulan ve öncelikli olarak Avrupa politikalarını eleştiren AfD bu hesap tutmayınca ağırlıklı olarak İslam düşmanlığı ve mülteci düşmanlığında puan kazanmak için çalıştı. Herhalde bu yeterli bulunmadı ki artık açık ve net bir şekilde Türk düşmanlığına başladı. Bunun çok tehlikeli olduğunun kanaatindeyim. Hem İslam, hem de Türk düşmanlığı yapan bu parti ırkçılığın ve nazizmin yayılmasını sağlayacaktır. Bu sebepten tüm demokratlar, özellikle Türkiyeli göçmenlerin çok dikkatli ve duyarlı olması şart.”

‘FAŞİSTLERİN NE İŞİ VAR’
İsrail doğumlu komedyen Shahak Shapira da Hohmann’a “faşistlerin Federal Mecliste ne işinin olduğu” sorusunu yönelterek tepki gösterdi.
Simon Vaut adlı kullanıcı da Hohmann’ı eleştirerek, Martin Hohmann’ın Yahudi düşmanlığıyla bilindiğini ve bu nedenle CDU’dan uzaklaştırıldığını yazdı.

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