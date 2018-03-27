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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
27.03.2018 - 12:34, Son Güncelleme:

Euro 2024’te hangi ülke daha şanslı?

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Euro 2024’te hangi ülke daha şanslı?

Alman Futbol Federasyonu’nun (DFB), Mercedes Benz işbirliğiyle düzenlediği ‘Uyum Ödülleri’nin galası çok renkli görüntü ve diyaloglara sahne oldu. Galayı ARD’nin haber spikeri Pınar Atalay sundu. Alman Milli Takımı’nın menajeri Oliver Bierhoff, “Türkiye’yi çok farklı yendiğimiz dönemler geride kaldı” dedi.

BERLİN’de Axica Kongre salonunda düzenlene galayla ödüller sahiplerine verildi. Galaya Alman milli takımının Oliver Bierhoff, Philipp Lahm, Cacau gibi efsane oyuncuları, DFB Başkanı Reinhard Grindel, Genel Sekreteri Friedrich Curtius gibi üst düzey yöneticileri katıldı. ARD’nin haber spikeri Pınar Atalay’ın sunduğu gecede eski Uyum Bakanı Aydan Özoğuz, yeni Uyum Bakanı Annette Widmann Mauz da hazır bulundu. Özoğuz, ailesinin milli maçları izlerken, Almanya’nın Türkiye’yi 6-0 gibi çok açık farklarla yendiğinde nasıl üzüldüklerini gördüğünü anlattı. Bu sözler üzerine Alman milli takımının efsane golcüsü ve şimdiki menajeri Oliver Bierhoff, “O dönemler geride kaldı. Türkiye’yi şimdi zar zor yeniyoruz. Ben Türkiye’yle çok severek oynadım” dedi.

Euro 2024’te hangi ülke daha şanslı

İSTANBUL MU, KÖLN MÜ?
Pınar Atalay DFB Genel Sekreteri Friedrich Curtius’a, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na Türkiye ve Almanya’nın aday olduğunu belirterek, “Ne diyorsunuz, 2014 Avrupa Şampiyonası maçları Köln, Berlin, Münih’te mi, yoksa, İstanbul, Ankara, Trabzon’da mı oynanacak?” diye sordu. Crutius, Almanya’nın daha önce Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yaptığını, Türkiye’nin 4’üncü kez ev sahipliği için başvurduğunu hatırlatarak, iki ülkenin de eşit şansa sahip olduğunu belirtti. Karar bu yıl eylül ayında verilecek.
DFB Başkanı Reinhard Grindel, “Futbol gençlerin hangi sosyal çevre ve kökenden geliyor olmasından bakmaksızın birleştirici bir güce sahip. Alman futbol kulüplerinde 40 bin civarında mülteci genç futbol oynuyor” dedi.
DFB Uyum sorumlusu Cacau, “Uyum ödülleri küçük işlerle ne kadar büyük işler başarıldığını gösteriyor” dedi.

Euro 2024’te hangi ülke daha şanslı

MESUT’UN KULÜBÜ ALDI
45 bin euro değerindeki Mercedes Benz Vito ödülünü spor kulübü dalında Hamburg’tan Altona FC 1893, yerel çalışma dalında Freiburg kentinden STEP Stiftung Vakfı, okul dalında Herne kentindeki Hans Tilkowski Okulu kazandı. 10’ar bin euroluk ödülleri kazanlar arasında Alman milliler Mesut Özil, Manuel Neuer ve Julian Draxler’in gittiği Gesamtschule Berger okulu geldi. Üç oyuncuyu da okul döneminden tanıyan öğretmenleri, Julian Draxler için çok iyi, Mesut Özil için mükemmel bir öğrenciydi dedi. “Ama Mesut futbolu tercih edip 10’uncu sınıfta bizden ayrıldı” dediler. Kaleci Manuel Neuer’in birinci sınıftayken çok kısa boylu olduğunu anlattılar.
FC Ente Bagdad, SV Rot Weiss Hütte, Janusz Korczak Okulu Vörde, Buntkicktgut Berlin ve Dortmund Fan Projesi 10’ar bin euroluk ödülleri kazanan diğer kuruluşlar oldu.

Euro 2024’te hangi ülke daha şanslı

Euro 2024’te hangi ülke daha şanslı

Euro 2024’te hangi ülke daha şanslı

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