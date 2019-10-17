Estetik reklamlarına yasak geliyor
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, estetik plastik cerrahi operasyonlarının gençler arasında reklamlarla teşvik edilmesinin yanlış bir mesaj niteliğinde olduğunu ve bu reklamların yasaklanacağını söyledi.
YASAKLAMA konusunda kanun teklifinin birkaç gün içinde Alman parlamentosuna sunulacağını belirten Spahn, “Toplumumuzun gençlere vermesi gereken mesaj ‘Olduğun halinle güzelsin’ olmalı” diye konuştu. Estetik plastik cerrahi prosedürlere yönelik reklamların gençlere farklı ve yanlış mesajlar verdiğine dikkati çeken Spahn, bu reklamların ameliyat yoluyla görünüşlerini değiştirmek için gençlerin baskı altına aldığını kaydetti.
Estetik plastik cerrahi reklamlarını hedef alan yeni yasanın, sosyal medya dahil olmak üzere 18 yaşın altındaki herkese yönelik tanıtım materyallerini kapsıyor. Alman Estetik Cerrahi Derneği’nin de söz konusu reklam yasağını desteklediği belirtiliyor.
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