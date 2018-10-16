Estetik kavgasında ses kaydı bombası: ‘Bu adamı sıfır virgül hiç yapabilirim’
Almanya’da estetik uzmanı Türk doktor ile manken Medine K. arasındaki yanlış ameliyat ve şantaj davası, yeni bir boyut kazandı. Son olarak doktorun 150 bin euroluk aracının gece yarısı yanmasının ardından gündeme gelen ikilinin davası, bu kez de ses kaydıyla gündemde. Ses kayıtlarında Medine K., doktoru bitirmekle tehdit ediyor.
ALMANYA’NIN Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde estetik ameliyatları yapan estetik uzmanı Dr. Murat Dağdelen, sosyal medya üzerinden takipçilerine hem güzellik önerilerinde bulunan hem de ürün reklamı yapan 27 yaşındaki Medine K. ile mahkemelik olmuştu. Dağdelen, mankeni kendisine şantaj yaparak 100 bin euro koparmakla suçlarken, Medine K., ise doktorun yanlış ameliyat yaptığı ve ameliyat için ödediği bedeli talep ettiğini mahkemede anlatmıştı.
SES KAYDINI INSTAGRAM’DA YAYINLADI
İkilinin kavgası türk doktorun 150 bin euroluk aracının evinin önünde gece yarısı yanmasıyla yine gündeme gelmişti.
Aynı mahkemede tanık olarak dinlenen Özkan S. ise önceki gün Medine’nin ses kayıtlarını Instagram hesabından paylaştı. Ses kaydında Medine doktor için “Bu adamı sıfır virgül hiç yapabilirim” diyor. Ses kaydının sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine Medine bu kez internette yaptığı açıklamada “Şimdi buna karşı çok sayıda ceza davası açılır” paylaşımı yaptı.
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