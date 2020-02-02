Essen’de genelevlere baskın

100 kadar polisin görev yaptığı baskınlar sırasında kentteki 17 genelevde arama yapıldı, 80 hayat kadını kontrol edildi. Kontrol sırasında sadece bir kişinin yasa dışı çalıştığı tespit edildi. Almanya’ya yasa dışı yollarla gelen kadın gözaltına alındı. Dört kadının çalıştığı halde sosyal yardım aldığı tespit edilirken, bazı işletmeler hakkında ise sağlık kurallarına uyulmadığı için yasal işlem başlatıldı, daha önce aldığı para cezasını yatırmayan bir kişi yakalandı. Eğitimli polis köpekleri de genelevlerde uyuşturucu aradı.