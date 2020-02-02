Essen’de genelevlere baskın
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti sınırları içinde kalan Essen kentindeki genelevlere baskın düzenlendi. Baskınlara, gümrük ve maliye memurları, belediye ve sağlık dairesi çalışanlarıyla yabancılar dairesi yetkilileri de katıldı.
100 kadar polisin görev yaptığı baskınlar sırasında kentteki 17 genelevde arama yapıldı, 80 hayat kadını kontrol edildi. Kontrol sırasında sadece bir kişinin yasa dışı çalıştığı tespit edildi. Almanya’ya yasa dışı yollarla gelen kadın gözaltına alındı. Dört kadının çalıştığı halde sosyal yardım aldığı tespit edilirken, bazı işletmeler hakkında ise sağlık kurallarına uyulmadığı için yasal işlem başlatıldı, daha önce aldığı para cezasını yatırmayan bir kişi yakalandı. Eğitimli polis köpekleri de genelevlerde uyuşturucu aradı.
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