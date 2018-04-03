Essen Aşevi, yabancılara yardım yasağını kaldırdı
Muhtaçlara gıda yardımı yapan Essen Aşevi, yabancıları bu yardımdan dışlamıştı. Yönetim kurulu yabancılara yeniden kapıları açma kararı aldı.
ALMANYA’nın köklü aşevlerinden Essen Aşevi bu yıl 10 Ocak tarihinden itibaren yabancıları gıda yardımından dışladı. Olay Alman kamuoyunda yoğun tartışma ve tepki yarattı. Siyaset ikiye bölündü. Kararı eleştiren Şansölye Merkel, yoğun eleştiri oklarına hedef oldu.
Aşevinin duvarları ve araçlarına ‘Nazi’ yazıları yazıldı. Essen Aşevi gıda yardımı için gelen yabancıların oranının yüzde 70’i bulduğu, bunun sonucu Alman muhtaçların gelmediği gerekçesiyle bu kararı aldığını açıkladı ve kararı geri çekmedi.
Bugün toplanan yönetim kurulunun yabancılara karşı aldığı kararı kaldırması bekleniyordu. Nitekim beklendiği gibi oldu. Aşevi yönetim kurulu başkanı Jörg Sartor, çarşamba öğleden itibaren muhtaç yabancılara gıda yardımı yapacaklarını açıkladı.
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