Bundesliga'nın bu sezon en yaşlı ve en çok maça çıkan Teknik Direktörü olan Funkel, Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. 67 yaşında emekli olup olmayacağıyla ilgili Funkel “Bu benim bedenimin durumuyla ilgili bir konu. Ben çok sağlıklıyım, formumdayım ve işim yaparken çok mutlu oluyorum. Bundesliga'da çalıştığım için çok mutluyum. Bunun tadını çıkarıyorum” dedi.

Teknik direktörlük işinin çok stersli olduğunu belirten Funkel “Ancak Bundesilga'da çalışmak inanılmaz bir şey” dedi.





GEÇMİŞTE FARKLIYDI

Geçmişteki soyunma odalarının durumunu günümüzdekiyle karşılaştıran Funkel “Ben soyunma odasında herkesin elinde akıllı telefonları görüyorum. Buna karşı değilim. Yasaklamıyorum da. Eskiden soyunma odasında sigara içen futbolcular vardı. Geçmiş ile bugünü karşılaştırırken her ikisinin de avantajları ve dezavantajları var. Ben yemekte ve maç konuşmasında cep telefonlarının kullanılmasını sadece yasaklıyorum. Günümüz futbolcuları biraz daha dikkatsiz hale geldiler. Maçtan önce konuştuklarımızı sahada unutuyorlar. Bu belki fazla taktik vermekten de kaynaklanabilir. Bizim zamanımızda maç ile ilgili bilgiler bir sayfaya sığıyordu. Şimdi bu 10 sayfayı buluyor. Her şeye rağmen günümüz futbolcuları daha iyi. Daha profesyoneller, yemeklerine ve antrenmanlarına daha çok dikkat ediyorlar” dedi.

ALÇAK GÖNÜLLÜ OLUN DİYORUM

Futbolculara bir baba gibi önerilerde bulunduğunu da kaydeden Funkel, günümüz futbolcuların daha çok şeye sahip olduğunu belirterek “Bugünün futbolcusu sadece kafa olarak yüzde yüz sahada olamıyorlar. Tabi her jenerasyon birbirinden farklı. Dinledikleri müzik farklı, saç kesme stili farklı ve dövmeler de farklı. Geçmişte neredeyse hiç dövme yokken şimdi hemen hemen hepsinde dövme var. Geçmişte aile olarak bizim hiçbir şeyimiz yoktu. Fakat çok yine de çok mutluyduk. Ben futbolcularıma alçak gönüllü olmalarını her zaman öneriyorum. Onlara soyunma odasını temiz tutmalarını söylüyorum. Kağıtlar yerlerde değil, çöp kutusunda olması gerektiğini anlatıyorum. Funkel, Düsseldorf'un ligde kalacağına inandığını da belirtirken “Gelecek hafta sözleşmenin uzatılması için masaya oturacağız” dedi.