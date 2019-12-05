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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
05.12.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

'Eskiden soyunma odasında sigara içen futbolcular vardı'

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'Eskiden soyunma odasında sigara içen futbolcular vardı'

BUNDESLIGA takımlarından Düsseldorf Teknik Direktörü Friedhelm Funkel, kendi dönemindeki futbolcuları ve günümüzdeki futbolcuları karşılaştırdı. Geçmiş döneme göre çok şeyin değiştiğini belirten 65 yaşındaki Funkel “Eskiye göre günümüz futbolcuları daha profesyonel” dedi.

Bundesliga'nın bu sezon en yaşlı ve en çok maça çıkan Teknik Direktörü olan Funkel, Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. 67 yaşında emekli olup olmayacağıyla ilgili Funkel “Bu benim bedenimin durumuyla ilgili bir konu. Ben çok sağlıklıyım, formumdayım ve işim yaparken çok mutlu oluyorum. Bundesliga'da çalıştığım için çok mutluyum. Bunun tadını çıkarıyorum” dedi.

Teknik direktörlük işinin çok stersli olduğunu belirten Funkel “Ancak Bundesilga'da çalışmak inanılmaz bir şey” dedi.

Eskiden soyunma odasında sigara içen futbolcular vardı

GEÇMİŞTE FARKLIYDI
Geçmişteki soyunma odalarının durumunu günümüzdekiyle karşılaştıran Funkel “Ben soyunma odasında herkesin elinde akıllı telefonları görüyorum. Buna karşı değilim. Yasaklamıyorum da. Eskiden soyunma odasında sigara içen futbolcular vardı. Geçmiş ile bugünü karşılaştırırken her ikisinin de avantajları ve dezavantajları var. Ben yemekte ve maç konuşmasında cep telefonlarının kullanılmasını sadece yasaklıyorum. Günümüz futbolcuları biraz daha dikkatsiz hale geldiler. Maçtan önce konuştuklarımızı sahada unutuyorlar. Bu belki fazla taktik vermekten de kaynaklanabilir. Bizim zamanımızda maç ile ilgili bilgiler bir sayfaya sığıyordu. Şimdi bu 10 sayfayı buluyor. Her şeye rağmen günümüz futbolcuları daha iyi. Daha profesyoneller, yemeklerine ve antrenmanlarına daha çok dikkat ediyorlar” dedi.

ALÇAK GÖNÜLLÜ OLUN DİYORUM
Futbolculara bir baba gibi önerilerde bulunduğunu da kaydeden Funkel, günümüz futbolcuların daha çok şeye sahip olduğunu belirterek “Bugünün futbolcusu sadece kafa olarak yüzde yüz sahada olamıyorlar. Tabi her jenerasyon birbirinden farklı. Dinledikleri müzik farklı, saç kesme stili farklı ve dövmeler de farklı. Geçmişte neredeyse hiç dövme yokken şimdi hemen hemen hepsinde dövme var. Geçmişte aile olarak bizim hiçbir şeyimiz yoktu. Fakat çok yine de çok mutluyduk. Ben futbolcularıma alçak gönüllü olmalarını her zaman öneriyorum. Onlara soyunma odasını temiz tutmalarını söylüyorum. Kağıtlar yerlerde değil, çöp kutusunda olması gerektiğini anlatıyorum. Funkel, Düsseldorf'un ligde kalacağına inandığını da belirtirken “Gelecek hafta sözleşmenin uzatılması için masaya oturacağız” dedi.

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