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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
29.04.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

'Eskiden daha yabaniydim'

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'Eskiden daha yabaniydim'

Uli Hoeness 1 Mayıs 1979'da Bayern Münih menajeri oldu. Öncesinden de kulüpte futbol oynayan Hoeness, aradan geçen 40 yılda kulüp başkanlığına kadar yükseldi. Bayern Münih'de tek başına söz sahibi oldu. Hapse girdiği yıllarda bile kulüpten hiç kopmayan 67 yaşındaki futbol adamı “Eskiden daha yabaniydim” diyerek şimdilerde uysallaştığını söyledi.

ALMAN futbolunda ilk akla gelen isimlerden biri Uli Hoeness.

Şimdilerde 67 yaşında olan Uli Hoeiness'in ismi Bayern Münih ile adeta özdeşleşti. Kulüpte futbol oynadı. Sakatlanınca sahalara erken veda etti. 1 Mayıs 1979 yılında henüz 27 yaşındayken Bayern Münih'in menajeri oldu. Bayern, Hoeness ile büyük başarılar elde etti. Önce menajer, sonra yönetici ve uzun yıllardır da kulüp başkanı olarak takımı dünyanın en büyükleri arasına soktu. Son 10 yıldır da neredeyse kulübün bilançosunda hep kar yazıyor.

Eskiden daha yabaniydim
SEKRETERİM BİLE YOKTU
Hoeness, 1 Mayıs 1979 yılında menajer olarak göreve başladığı ilk gününü şöyle anlattı: “Gri takım elbiseyi giydim. Koltuğumun atına bir not defteri sıkıştırdım. Daha çok bir işadamı görünümündeydim. Kulübe gittim. Sekreterim yoktu. Oda da bir masa ve koltuk ile telefonum vardı. İki saat sağa sola telefon ettim ve eve döndüm.” Hoeness sahip olduğu vizyonla yıllar içinde hem kendisini çok geliştirdi hem de Bayern Müih'e büyük başarılar yaşattı. Rakiplerinin iyi futbolcularını hep transfer etti. Rakip sahalarda düşman olarak görüldü ve ıslıklandı. Büyük paralarla futbolcu transfer ettiği için 1980'li yılların sonunda Hamburg'da üzerine madeni paralar atıldı. Hoeness “Geçmiş yıllarda daha yabaniydim. Şimdi oturumlarda daha yumuşak tutum alıyorum. Rakip takımların menajerleriyle geçmişte birbirimize dirsek atarak çalışıyorduk sanki” sözleriyle yaşadığı rekabeti özetledi.

YILLIK KAZANCI
Bayern Münih Hoeness'ten önce ortalama bir kulüptü. Yıllık geliri 12 milyon marktı yani yaklaşık 6 milyon Euroydu. 20 çalışanı vardı. 40 yılda kulüp çok büyüdü. Yıllık geliri 700 milyon Euroyu buldu. Çalışan sayısı bini aştı. Aradan geçen 40 yıl içinde kulüpten hiç kopmadı. Vergi kaçırmaktan cezaevine girdiğinde bile savcılığa, Bayern Münih kulübünde gönüllü olarak çalışmak istediğini bildirdi. Savcılık kabul edince kulübün alt yapısın da gönüllü olarak çalıştı. Cezasını bitirince yeniden başkan oldu. Kasım ayında Bayen Münih genel kurulu toplanacak. Başkanlık ve yönetim seçimi yapılacak. 67 yaşındaki Hoeness'in tekrar aday olup olmayacağı henüz belli değil. Hoeness başkanlık için haziran ayında kararını verecek. Karl Heinz Rummenigge, gelecek yıl yönetim kurulu başkanlığını bırakacak. Hoeness, Rummenigge'nin yerine uzun yıllar takımda kalecilik ve kaptanlık yapan Oliver Kahn'ı düşünüyor. Hoeness'in kulübü yeniden yapılandırmak için büyük ihtimalle kasım ayında yeniden aday olması bekleniyor.

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