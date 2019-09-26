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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
26.09.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Eski yıldız 5. lige antrenör oldu

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Eski yıldız 5. lige antrenör oldu

Halil Altıntop 5. lig takımına antrenör oldu. 36 yaşındaki eski Türk milli futbolcu sezon sonuna kadar Schwaben Augsburg takımını çalıştıracak.

TÜRK milli takımının eski futbolcusu Halil Altıntop antrenörlük kariyerine başladı. Ligde zor günler geçiren Schwaben Augsburg takımının başına 36 yaşındaki Halil Altıntop getirildi. Bavyera Ligi ekiplerinden Schwaben Augsburg ile bir yıllık anlaşma imzalayan Halil Altıntop, böylece ilk kez bir takımı çalıştırmaya başladı.

Uzun yıllar Bundesliga'da ve bir süre de Türkiye Süper Ligi'nde forma giyen Altıntop, attığı gollerle attığı gollerle adından söz ettirmişti.

Altıntop “Bana bu fırsatı verenlere teşekkür ediyorum” diyerek antrenör olmaktan memnun olduğunu söyledi. Antrenör olmanın kendisine ağır bir sorumluluk yüklediğini de belirtene Altıntop “Antrenör olmakla gençleri başarıya taşıma sorumluluğunu üzerime almış olduğumun farkındayım” dedi.

Antrenörlük kariyerine başladığı Augsburg kentinde daha önce de yaşayan Altıntop, 2013 yılından 2017 yılına kadar Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giymişti. Halil Altıntop, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra bir süre Stuttgart takımında futbolcu danışmanı olarak görev yapmıştı. Halil Altıntop'un ikiz kardeşi Hamit Altıntop ise Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kuru üyeliği yapıyor.

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