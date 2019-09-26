Eski yıldız 5. lige antrenör oldu
Halil Altıntop 5. lig takımına antrenör oldu. 36 yaşındaki eski Türk milli futbolcu sezon sonuna kadar Schwaben Augsburg takımını çalıştıracak.
TÜRK milli takımının eski futbolcusu Halil Altıntop antrenörlük kariyerine başladı. Ligde zor günler geçiren Schwaben Augsburg takımının başına 36 yaşındaki Halil Altıntop getirildi. Bavyera Ligi ekiplerinden Schwaben Augsburg ile bir yıllık anlaşma imzalayan Halil Altıntop, böylece ilk kez bir takımı çalıştırmaya başladı.
Uzun yıllar Bundesliga'da ve bir süre de Türkiye Süper Ligi'nde forma giyen Altıntop, attığı gollerle attığı gollerle adından söz ettirmişti.
Altıntop “Bana bu fırsatı verenlere teşekkür ediyorum” diyerek antrenör olmaktan memnun olduğunu söyledi. Antrenör olmanın kendisine ağır bir sorumluluk yüklediğini de belirtene Altıntop “Antrenör olmakla gençleri başarıya taşıma sorumluluğunu üzerime almış olduğumun farkındayım” dedi.
Antrenörlük kariyerine başladığı Augsburg kentinde daha önce de yaşayan Altıntop, 2013 yılından 2017 yılına kadar Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giymişti. Halil Altıntop, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra bir süre Stuttgart takımında futbolcu danışmanı olarak görev yapmıştı. Halil Altıntop'un ikiz kardeşi Hamit Altıntop ise Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kuru üyeliği yapıyor.
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