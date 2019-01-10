Eski sevgilisinden Ronaldo için olay sözler: ‘Zorba, yalancı ve psikopat’
İtalya Serie A takımlarından Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun başı bu kez de eski sevgilisi Jasmine Lennard ile belada. 2009 yılında Kathryn Mayorga’ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Ronaldo hakkında konuşan Lennard, “İnsanlar Ronaldo’nun nasıl birini olduğunu bilseler şok olurlar” dedi.
10 yıl önce Cristiano Ronaldo ile ilişki yaşayan İngiliz model Jasmine Lennard, “Ronaldo bir zorba, yalancı ve psikopat” dedi.
Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile bir süre birlikte olan ve Portekizli futbolcu ile son olarak 18 ay önce görüştüğünü açıklayan Jasmine Lennard, Twitter hesabından çarpıcı iddialarda bulundu.
Lennard, “İnsanlar Ronaldo’nun nasıl biri olduğunu bilseler, şok olurlar” dedi.
Jasmine sözlerini ise şöyle sürdürdü:
“Artık arkama yaslanıp Ronaldo’nun yalan söylemesini izlemeyeceğim. Kathryn Mayorga’ya yardım edeceğim. Söyleyeceğim şeylere kimse inanmazdı ama neyse ki akıllı bir kızım ve elimde çok değerli mesajlar ve kanıtlar var.”
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