Eski ‘özel kalem’in yaptığı kişisel hata mı, devlet meselesi mi?
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eski özel kalem müdür yardımcısı Alexandre Benalla’nın 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darp etmesinin şok edici ve kabul edilemez olduğunu ancak bunun devlete mal edilemeyeceğini savundu.
BAŞBAKAN Philippe, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darp ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Benalla’ya ilişkin Ulusal Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Hukukun önünde hiç kimsenin üstünlüğü bulunmadığını belirten Philippe, olayın ortaya çıkmasının ardından bir haftadan kısa sürede Benalla’nın gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını ve olayla ilişkin soruşturma komisyonlarının kurulduğunu ifade etti. Philippe, darp olayına ilişkin, “Şok edici ve kabul edilemez” dedi.
Başbakan Philippe, muhalefetin, “Macron ve hükümetin Benalla’ya hak ettiği cezayı vermediği” yönündeki eleştirilerine karşı, Macron’un darp olayını 2 Mayıs’ta öğrendiğini ve harekete geçtiğini söyledi.
‘KAMUOYUNDAN GİZLENMEDİ’
Devletin, olaya ilişkin olarak soruşturmayı yürüten komisyona bilgi vermesinin gerekip gerekmediğinin sorulması üzerine Philippe, “Kişisel bir hata devlet meselesi yapılamaz” yanıtını verdi. Philippe, olayın “2 Mayıs’ta öğrenilmesine karşın kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığı” şeklindeki eleştirilere karşılık da böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. Başbakan Philippe, böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.
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