Eski milli futbolcuya ‘pedofil’ gözaltısı
Almanya Milli Takımı’nın eski futbolcusu 38 yaşındaki Christoph Metzelder hakkında, Hamburg Savcılığı tarafından pedofil suçlamasıyla soruşturma açıldı.
HAMBURG Savcılığı, 38 yaşındaki bir şüpheli hakkında çocuk pornografisi yaymaktan soruşturma açtığını açıklarken, şüphelinin kimliğiyle ilgili bilgi vermedi. Bild gazetesi ise şüphelinin, Almanya Milli Takım formasıyla Dünya Kupası’nda final oynayan ünlü futbolcu Metzelder olduğunu, Metzelder’in Hennef’te küçük çocuklara eğitim verdiği futbol okulunun polis tarafından basıldığını iddia etti. Bild, haberinde, eski futbolcunun iki polis tarafından gözaltına alındığını gösteren fotoğrafı da yayınladı.
Gazete ayrıca, Hamburg Savcılığı’nın emriyle Metzelder’in Düsseldorf’daki evinde arama yapıldığını, evdeki bilgisayara ve cep telefonuna el konduğunu da yazdı. Ancak Metzelder tutuklanmadı. Metzelder’i eski sevgilisinin ihbar ettiği ve 15 farklı çocuk pornografisi içeren fotoğraflarla görüntüleri polise verdiği belirtiliyor.
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