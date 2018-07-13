Eski kaptan Löw’e yüklendi: Yönetim tarzını değiştirmeli
Almanya Milli Takımının Dünya Kupası’ndan ilk turda elenmesinin şoku hala devam ediyor. Takımın elenmesinden sorumlu tutulan Mesut Özil’den sonra eleştirilerin şimdiki hedefi ise şampiyonada başarısız görülen teknik direktör Joachim Löw oldu.
MİLLİ takımın eski kaptanı Philipp Lahm, sosyal medya hesabından Löw’ün yönetim tarzına eleştirdi. Löw’ün, yumuşak ve arkadaşça yönetim tarzından vazgeçmesi gerektiğini belirten Lahm, şöyle dedi: “Ben, Jogi Löw’ün, eğer genç kuşak yeni milli takım oyuncularıyla başarılı olmak istiyorsa, son yıllarda izlediği arkadaşça yönetim tarzını değiştirmek zorunda olduğuna inanıyorum. Yeni oyuncuların kendilerinden önceki oyuncu kuşağından daha katı bir yönetim kadrosuna ihtiyacı var. Bu açık tavır, örneğin; Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la fotoğraf skandalında gerekirdi. Ama bu açık tavır gelmedi. Antrenör ekibi, pratikteki eski yönetim tarzının başarılı olmaya devam etmekte yeterli olacağını düşündü.”
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