Eski istihbaratçı seçim kampanyasına çıkıyor
Geçen yıl Chemnitz’deki aşırı sağcıların ‘yabancı avı’nı video görüntülerine rağmen, “Böyle bir bilgi yok” diyerek kapatmaya çalışan, ardından da kamuoyundan gelen baskılar üzerine görevinden alınan eski Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans Georg Maassen, CDU içindeki ‘Değerler Birliği’ kanadı adına seçim kampanyalarına katılıyor.
ZORUNLU emekliye ayrılan Hans Georg Maassen, hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) içindeki Değerler Birliği denilen koyu muhafazakar kuruluşa üye oldu ve siyasi toplantılarda konuşmalar yapıyor. Şimdi de Maassen’in Almanya’nın Doğu Eyaletleri Saksonya ve Brandenburg’da CDU için seçim kampanyasına çıkacağı bildirildi. Saksonya ve Brandenburg Eyaletleri’nde 1 Eylül’de eyalet seçimleri var. Bu eyaletlerde aşırı sağcı AfD güçlü ve sandıktan birinci parti çıkmasından korkuluyor.
Maassen, Focus dergisinin haberine göre bu iki eyalette CDU için seçim kampanyası yapacak. Maassen bir sonraki hafta da Coburg kentinde CDU Gençlik Teşkilatı ve Değerler Birliği’nin davetlisi olarak konuşma yapacak.
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